فرصتان لدخول السحب مقابل كل 50 ديناراً يقوم العميل بإنفاقها دولياً

قام البنك الأهلي المتحد بإطلاق حملته الترويجية الجديدة، استرد 100%من قيمة مشترياتك، والتي تم تصميمها بهدف تمكين عملاء البنك من استرداد 100% من قيمة مشترياتهم بواسطة بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية بحد أقصى 1000 دينار لكل رابح وذلك عند إنفاقهم 100 دينار أو أكثر خلال فترة الحملة التي تقدم 5 جوائز وتستمر لمدة شهرين بدءا من الثاني عشر من أغسطس الجاري وحتي الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «يسعدنا إطلاق حملتنا الجديدة التي تعكس أعلى درجات التميز لحاملي بطاقات البنك. فكل شخص يحمل أيا من بطاقات البنك الأهلي المتحد يستطيع دخول السحب والفوز بجوائز رائعة.

وكذلك تعكس الحملة الجديدة التزامنا المستمر تجاه عملائنا ومكافأتهم، الأمر الذي يزيد من اهتمامنا بتقديم عروض مبتكرة تضيف لتجربة عملائنا المصرفية».

وسيتم احتساب فرص الدخول في السحب بناء على إجمالي قيمة المشتريات خلال فترة الحملة.

وسيحصل العملاء على فرصة جديدة لدخول السحب مقابل كل 50 دينارا يقومون بإنفاقها محليا، في حين يحصلون على فرصتين لدخول السحب مقابل كل 50 دينارا يقومون بإنفاقها دوليا.

ومن المقرر أن يقام السحب في السابع عشر من أكتوبر 2017 في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة الكويتية ويمكن لجميع العملاء حضور السحب.

وبالإضافة إلى مزايا حملة استرد 100% من قيمة مشترياتك ينعم عملاء البنك الأهلي المتحد بمزايا برنامج اللآلئ الفورية والذي يعد قيمة مضافة حقيقية لعملاء البنك تمكنهم من الحصول على خصومات غير مسبوقة من كبرى الشركات والمحال التجارية، وذلك عند شرائهم باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي من البنك الأهلي المتحد.