أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الاصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: جيجي جورج جورج، محيي الدين صلاح الدين البغدادي، اوجيثا براسانا كوداكالو، سارة محمد وعالية محمد، وعلى محمد الصايغ.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 الف دينار.

وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء الا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كــــان رصيد الحساب 500 دينار ومــــا فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.