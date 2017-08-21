جائزة يومية بقيمة 7000 دينار

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة»، يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2017 في المركز الرئيسي للبنك، وذلك لاختيار 5 من العملاء أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7000 دينار لكل واحد منهم.

وقد أسفر السحب الذي تم بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني عن فوز كل من: امال عبدالرحيم عبدالكريم، احمد غلوم على بارون، بولس مقابل لبس جندي، نيدوم بوراثو جوزيف ماثيو، نهايه عبدالكريم صالح بور.

ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قدرها 7000 دينار تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام.

هذا، ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعي انتباههم بأنه سيتم قيد الجوائز النقدية في حساباتهم لدى البنك، ويثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة وشفافية.