البراك: البنك يحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان لحماية معلومات وبيانات عملائه

حقق بنك الكويت الدولي إنجازا تقنيا جديدا مؤكدا ريادته في مجال تقنية أمن المعلومات، وذلك بحصوله على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات في مجال صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS V3.2)، من قبل شركة SISA لأمن المعلومات، ليصبح بذلك أول بنك معتمد في الكويت يحصل على هذه النسخة من الشهادة للسنة السابعة على التوالي.

يعتبر الـ PCI DSS معيارا معتمدا عالميا وضع من قبل مجلس حماية بطاقات الدفع لحماية أنظمة المعلومات وسرية العملاء. ويتم منح هذه الشهادة للبنوك التي تقوم على تطبيق أحدث المعايير المصرفية لقياس أمن وسرية البيانات.

وجاء حصول الدولي على هذا الاعتماد بعد خضوعه لعملية تقييم شاملة بشكل احترافي ومهني، طالت أنظمته وشبكات المعلومات التابعة له، وذلك على أيدي مدققين مؤهلين من شركة SISA، وهي إحدى شركات التقييم المعتمدة من قبل مجلس ضمان الالتزام بمعايير الأمن في صناعة بطاقات الدفع PCI-DSS.

وقد تسلم الشهادة نيابة عن البنك كل من مدير عام إدارة الاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة، جمال البراك، ومدير عام إدارة الخدمات المساندة، هشام السيد، ورئيس وحدة أمن المعلومات في البنك، باسل أديب السويدان.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي بالإنابة، جمال البراك قائلا: «في الدولي، نحن نسعى بشكل متواصل إلى التميز والريادة في نوعية الخدمات المقدمة لعملائنا، وهدفنا بالدرجة الأولى هو تلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة بالاعتماد على أحدث التقنيات وأكثرها أمانا».

وأضاف: «إن استمرار حصولنا على هذه الشهادة المعتمدة دوليا، يعتبر إنجازا ويؤكد حرص الدولي والتزامه المستمر بتطبيق أعلى معايير الأمان لحماية معلومات وبيانات بطاقات عملائه والحفاظ على سريتها، بكل أشكالها وأنواعها».

من جانبه، أفاد مدير عام إدارة الخدمات المساندة، هشام السيد بأن أمن المعلومات يصب في صلب اهتمامات البنك واستراتيجيته الهادفة إلى تطوير خدماته الإلكترونية، ويأتي ذلك تأكيدا على سجل البنك الحافل بالتميز والريادة في القطاع المصرفي في مجال تقنية المعلومات، علما ان البنك يبذل قصارى جهده لاعتماد أفضل الحلول الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة لقنواته عبر الإنترنت لتسهيل أسلوب التعامل التقني مع العملاء، وتقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، مشيدا بجهود كل الموظفين الذين ساهموا بحصول البنك على هذه الشهادة، لاسيما م.إيمان الطبطبائي، مدير أول الدعم الفني والتخطيط في إدارة تقنية المعلومات، وباسل السويدان، رئيس وحدة أمن المعلومات، وفريق العمل الذي يعمل تحت إشرافهما لما لعبوه من دور رئيسي في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.

بدوره، أفاد السويدان بأن «الدولي» يعمل دائما على تطوير منظومة قوية قائمة على أعلى المعايير العالمية لتأمين الحماية المطلوبة لبطاقات العملاء من المخاطر الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن اعتبار «الدولي» هو البنك الأول في الكويت الذي يحصل على النسخة الجديدة V3.2 من الشهادة.

كما أشار إلى أن التركيز على أمن المعلومات أصبح مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل عمليات الاحتيال التي تزايد عددها وتنوعت أساليبها وطرقها، ومع تزايد الهجمات الإلكترونية التي شهدتها القطاعات المصرفية في العالم مؤخرا لانتهاك خصوصيتهم والحصول على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق غير مشروعة.