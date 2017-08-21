أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع الثالث لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملاء الدفع المسبق وذلك خلال شهر أغسطس 2017.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1.500 دولار اليومية كالتالي: عذبي محمد سعد العدواني، وركنيش عبدو، أحمد فيصل مرشد عبدالمنعم، عبد الودود محمد الحق أشكير، محمد جولزار، غفير الله شيخ شيخ كرامات الله، نصار فهد صياح الحربي.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 الف دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1.500 دولار يوميا و30 الف دولار شهريا.

ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعــــادة تعبئـة بقيمة دينار، وتزيــد فـــرص ربحـه عند كل عمليـــة إعادة تعبئة جديدة.