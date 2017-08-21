أطلقت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عرض إنترنت التجوال لعملائها المسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام، والذي تقدم من خلاله فرصة استخدام سعة الإنترنت المحلية لباقات الدفع الآجل الخاصة أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية ومن غير أي تكلفة إضافية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تطلق هذا العرض الخاص سنويا في موسم الحج من كل عام للمساهمة في إبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصال دائم مع أحبائهم أثناء تأديتهم فريضة الحج ومن غير أي تكاليف إضافية من جانبهم، حيث يمكنهم الاستمتاع بسعة الإنترنت الخاصة بباقتهم المحلية مجانا خلال فترة تواجدهم في مناطق مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء موسم الحج.

وبينت زين أنه ما على العميل إلا اختيار شبكة «زين السعودية» فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتفعيل خدمة إنترنت التجوال عن طريق إرسال DATA ON إلى الرقم 99990، ويبدأ العرض من تاريخ 23 أغسطس إلى تاريخ 6 سبتمبر، وفي حال تجاوز العميل لسعة الإنترنت المحددة أثناء هذه المدة، سيتم تجديد السعة من جديد مجانا ومن غير أي تكلفة إضافية.

وأشارت الشركة إلى أنها دائما ما تحرص على أن تكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام كل عام من خلال هذه المبادرة التي نبعت من حرصها على مشاركتهم المشاعر الإيمانية، مشيرة إلى أنها لم تكن لتفوت هذه المناسبة المباركة دون أن تشــارك عملاءها هذه المشاعر.

وأكدت زين أنها تحرص على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، حيث تعتبر زين نفسها شريكا رئيسيا للمجتمع الذي تعمل فيه، وهي بذلك تحقق المشاركة الفعالة وتقدم قيمة مضافة للمجتمع.

وتحرص زين على ترسيخ علاقتها مع قاعدة عملائها الأكبر في الكويت، حيث ان هدفها الرئيسي سيظل مرتكزا دائما على تقديم الخدمات والمنتجات الأكثر تميزا وابتكارا، كما أنها ستبقى عند وعدها دائما بتقديم الحلول العملية التي تناسب أسلوب حياة عملائها.