الحماد: نسبة توظيف الشباب الكويتي في البنك تجاوزت 77%

استمرارا للتعاون المستمر والمثمر بين كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وبنك بوبيان واهتمامهما بالكوادر الشابة وتوظيفها لكي تتحقق رفعة بلدنا بسواعد الشباب قام بنك بوبيان وبالتعاون مع البرنامج بعقد الملتقى التوظيفي بهدف التواصل مع الشباب الكويتي من الجنسين.

وتم خلال الملتقى الذي تواجد فيه فريق إدارة التوظيف الخاص بالبرنامج والبنك الاجابة عن كل الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص عموما والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

كما تم أيضا الاجابة عن كافة التساؤلات التي تتعلق بالعمل في بنك بوبيان كأحد البنوك الاسلامية البارزة الى جانب تلقي طلبات التوظيف المختلفة والخاصة بالعمل في مختلف قطاعات وإدارات البنك.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد ان الملتقى كان فرصة رائعة للمتقدمين من الشباب الكويتي للقاء موظفي الموارد البشرية ببنك بوبيان وببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومناقشة فرص العمل المتاحة.

وأضاف ان اللقاء ومن خلال محاضرة خاصة قام بإعطاء الخريجين الجدد فكرة عن ثقافة بيئة العمل في بنك بوبيان بالإضافة إلى إعطائهم نبذة عن التوصيفات الوظيفية والمسؤوليات والأدوار الخاصة بوظائف البنوك.

واشار الحماد الى ان بنك بوبيان يعتبر من اكثر البنوك توظيفا للشباب الكويتي حيث تجاوزت نسبتهم 77% ليكون بذلك الأعلى بين مؤسسات القطاع الخاص في نسبة العمالة الوطنية كما أضحى نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة وواحدا من أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره للمزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة.

وأضاف أن بنك بوبيان يسعى دائما لاحتضان المواهب، كما يهتم بتعيين الكوادر الوطنية وتشجيع الشباب الطموح وتبني الابتكار انطلاقا من استراتيجية البنك في دعم ومساندة الشباب الكويتي.

وبين الحماد ان البنك واصل حصد الجوائز المميزة، حيث تمكن من الحصول على جائزة إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت لثلاثة أعوام متتالية، وهي الجائزة الرفيعة التي يمنحها سنويا لأفضل مؤسسة مجلس التعاون الخليجي ممثلا في مجلس وزراء العمل.