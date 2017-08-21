الشركة ستدفع أقساط 4 شهور بدلاً من عملائها

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت، حملتها الجديدة التي تتيح لعشاق «إنفينيتي» فرصة شراء أي سيارة في العام الحالي 2017 ودفع ثمنها في العام المقبل 2018.

ويستمر العرض حتى 30 سبتمبر 2017 حيث ستقوم «إنفينيتي البابطين» بدفع أقساط أربعة شهور بدلا من عملائها بالتعاون مع شركات تمويلية مختارة.

تعرف «إنفينيتي» بالجودة العالية والأداء المتميز وحرفية الصنع، إذ تشتهر بتوفير مزيج مميز وتصميم فريد من نوعه، مما يثبت قدرتها على تطوير تقنيات مبتكرة تعزز قدرة السائق وتضيف إلى خبراته الكثير.

تتميز سيارة «إنفينيتي Q30»، التي أطلقت في العام الماضي، بتصميم فريد من خلال القوس المزدوج بثلاث عيون (علامة إنفينيتي).

وتتدفق الخطوط المنحنية الدرامية والمتناغمة على غطاء محرك السيارة، وعلى المصدات وعبر خط الجسم وهيكل السيارة القوي، وتتوافر سيارة «إنفينيتي Q30» بمحرك توربو سعة 1.6 ليتر أو 2.0 ليتر «WD2».

وقد تم تزويد محرك توربو 2.0 ليتر بمحرك دفع اختياري «AWD»، وهو يوفر عزم دوران بقوة 208 أحصنة و350 نيوتن/ متر.

ويتمتع تصميم «Q30» بالعديد من الخصائص والمزايا، منها الارتفاع الكلي لهيكل السيارة مقارنة بالنماذج الموجودة في السيارات المدمجة التقليدية.

ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء اختيار المحرك القوي الآخر، والطراز الفاخر «إنفينيتي Q50»، التي تمتاز بتصميمها الهندسي الشبابي الأنيق والمتناسق، وجاء هذا التصميم ليلهم جيلا جديدا من العملاء الشباب المتميزين الباحثين عن الاندماج الفريد الذي تحققه «إنفينيتي» بفضـــل أدائها القوي وجمالها.

ويعبر وجود القوس المزدوج بشكل بارز في الأمام والوسط عن تميز السيارة.

أما القوس الذي يأتي في أسفل المركبة، فهو انعكاس طبيعي يمنح المركبة مظهرا متألقا، في حين يعمل كل من الجزأين العلوي والسفلي من «Q50» على توجيه الهواء للتدفق فوق وتحت وحول المركبة، إلى جانب توفير قوة سفلية فعالة على جميع المستويات.

من جهة أخرى، تعد «QX60» طرازا آخر مفضلا للعائلات، وتعكس مفهوم السيارات الهجينة فائقة التطور، وقد صممت لتكون تحفة فنية بالمقاييس كلها، وهي المفضلة لدى الباحثين عن المواصفات الذكية.