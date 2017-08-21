آل ثاني: مستمرون في دعمنا للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة

بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شاركت Ooredoo الكويت في الافتتاح الرسمي لمقر مركز الكويت للأعمال وذلك ظهر الخميس الماضي، في مقر المركز في منطقة إشبيلية.

وحضر ممثلا عن شركة Ooredoo للاتصالات كل من المدير العام والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، ومدير أول قطاع مبيعات الشركات عبدالعزيز البابطين، ومدير أول العلاقات العامة والاتصال الداخلي فاطمة دشتي ومدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال.

ويعد افتتاح المركز نقلة نوعية، خاصة لفئة الشباب، حيث يقدم المركز رخصا لمؤسسات الفرد الواحد والمؤسسات المتناهية الصغر (microenterprises) خلال 48 ساعة من تاريخ التقديم عن طريق موقع المركز الإلكتروني، بأسلوب متكامل تحت سقف واحد يجمع بين وزارات الدولة والجهات المختصة في إصدارات الرخص التجارية.

كما يعتبر مرحلة أساسية نحو تحقيق تطلعات الحكومة لمشروع كويت 2035، الذي يهدف لإنعاش القطاع الاقتصادي لاسيما بين شريحة الشباب.

وبدوره، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله وتفاؤله بأن يكون هناك العديد من الفرص الكافية للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي وتأسيس عمل تجاري حر، كما أثنى على جهود الجهات الحكومية المعنية في اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

بينما أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن هذا الإنجاز كان ثمرة توجيهات واضحة ومتابعة من سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الحكومة جادة في تحسين بيئة العمل لفئة الشباب ورواد المشاريع الصغيرة، وذلك إيمانا منها بدور الشباب في بناء المستقبل واستثمارها بهم.

وفي تصريح له حول المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمركز، أعرب آل ثاني عن اعتزازه بشراكة Ooredoo في هذا الحدث الهام، مؤكدا التزامها بقيمها الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأضاف مصرحا: «شراكتنا مع وزارة الدولة للتجارة والصناعة هي امتداد لإيماننا العميق بالدور الحيوي الذي يجب أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص من أجل دعم وتمكين الشباب، وذلك وفق سياستنا لمسؤوليتنا الاجتماعية، كما أن شراكتنا هذه تعد ترجمة لتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورؤيته السامية، الذي أكد في العديد من المحافل على أهمية الاستثمار بالطاقات الشبابية وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في ذلك، حيث ان مستقبل الأوطان يبنى بسواعد الشباب».

عروض حصرية

يجدر بالذكر أن Ooredoo الكويت، بالتعاون مع شركة فاست للاتصالات (FASTtelco) تقدم لكافة الأفراد الحاصلين على رخص تجارية من مركز الكويت للأعمال إنترنت ثابتا فائق السرعة بسعة تصل الى 20 ميغابت في الثانية لمدة 3 أشهر مجانا، ويشمل ذلك التركيب وكافة الأجهزة.

كما أطلقت Ooredoo باقة مصممة خصوصا لتتناسب مع احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة تمكنهم من الاستفادة من إنترنت فائق السرعة بسعة 1 تيرابايت مع جهاز راوتر LTE ثابت وخط أرضي دون الحاجة لبنية تحتية، مقابل 20 دينارا شهريا فقط. يأتي طرح هذه الباقة ليؤكد التزام Ooredoo الكويت بتقديم الأفضل لعملائها.