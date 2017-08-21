ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين على مستوى «A3» للقوة المالية للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعبر تصنيف القوة المالية للتأمين عن رأي الوكالة في قدرة شركات التأمين على سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق في المواعيد المحددة، كما تعكس ايضا الخسارة المالية المتوقعة التي قد تعاني منها شركات التأمين في حالة عدم القدرة على السداد.

وبالتالي يعكس تصنيف القوة المالية للتأمين الخاص بمجموعة الخليج للتأمين عند المستوى A3، القدرة القوية للمجموعة على سداد مستحقات والتزامات حملة الوثائق في مواعيدها المحددة.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة لمجموعة الخليج للتأمين الى الاحتمال الضعيف لتغيير التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.

ويعكس التصنيف الائتماني للمجموعة وضع الشركة القوي ومكانتها الريادية، وايضا علامتها التجارية الراسخة في المنطقة، بالإضافة الى قوة واستمرارية ربحيتها، كما تتمتع المجموعة برسملة جيدة مدعومة بالاسلوب الاداري القوي الذي نجح في تنفيذ نظام حصين ومتطور لإدارة المخاطر.

كما تعكس النظرة المستقرة للتصنيف توقعات وكالة موديز بأن تستمر مجموعة الخليج للتأمين بالتمتع بمكانتها الجيدة وعلامتها التجارية في أسواقها الرئيسية، بالإضافة الى محافظتها على الرسملة الجيدة وتحقيقها نتائج قوية. وتعكس النظرة المستقرة للتصنيف توقعات موديز بأن تستمر مجموعة الخليج للتأمين بالتمتع بمكانتها الجيدة في اسواقها الرئيسية، بالاضافة الى محافظتها على الرسملة الجيدة وتحقيقها نتائج قوية.