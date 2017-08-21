أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية عن اختيار تحالف شركات بقيادة «كونستركسيون انديستريال لي ميدتريان» الفرنسية لمشروع النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) على ان تكون فترة الاستثمار 25 سنة اضافة الى 44 شهرا لأعمال التصميم والبناء.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان التحالف الذي تقوده «سي.ان.اي.ام» الفرنسية و«مؤسسة الخليج للاستثمار» و«مجموعة الملا» تم اختياره كمستثمر المفضل للمشروع وذلك بعد الانتهاء من التقييم المالي للمشروع حيث حصل التحالف على المركز الأول في المنافسة وفقا لنتائج التقييم المالي والفني.

وبينت الهيئة انه تم إرسال المستندات اللازمة للاعتماد من قبل ديوان المحاسبة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (116/2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تخضع ترسية المنافسة في جميع الأحوال لموافقة ديوان المحاسبة.