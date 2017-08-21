الكويت الثالثة خليجياً في ترسيات العقود خلال يونيو الماضي

محمود عيسى

مازال تأخير الدفعات المستحقة لشركات المقاولات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على الحكومات صاحبة المشاريع يمثل مصدر قلق كبيرا لهذه الشركات وفقا لمسح أجرته وحدة مجلة ميد لمتابعة المشاريع، والذي شارك فيه مهندسون معماريون وشركات هندسية ومقاولون.

وقد ذكر 51% من هؤلاء أن مسألة التأخر في سداد الدفعات المستحقة لا تزال ماثلة كما كانت في العام الماضي، بل ان 41% ممن شاركوا في الاستبيان اعربوا عن اعتقادهم أن هذه المسألة قد تفاقمت لتصبح اكثر سوءا مقارنة بالعام الماضي.

وأبلغ المقاولون العاملون في المنطقة مجلة ميد بأن الحكومات صاحبة المشاريع كانت في العادة افضل الجهات من حيث الوفاء بالدفعات في مواعيدها، وانه من المرتقب ان يصبح هذا الأمر اكثر اشكالية في الفترة المقبلة حيث تعمل الحكومات والكيانات التابعة لها على كبح جماح إنفاقها، فيما تعلق الآمال على القطاع الخاص الذي تتوقع منه المبادرة في ردم هذه الفجوة.

ويقول المقاولون إن عملاءهم من الحكومات التي تنفذ المشاريع يتمتعون بالضمانات الحكومية، الامر الذي يمكنهم من التعامل مع الجهة الحكومية صاحبة المشروع وحل المشكلة فيما لو تجاوز المشروع ميزانيته الأولية. اما بالنسبة للقطاع الخاص فان هذا الامر لا يمكن اعتباره ممكنا بصورة دائمة، ما يترك امام المقاولين القليل من الفرص للرجوع على جهات اخرى لتحصيل الدفعات المستحقة لهم.

وقالت مجلة ميد ان نظام الوسائل ذات الاغراض الخاصة الذي وضعه القطاع الخاص بهدف الاستعانة به عند تأخر الدفعات قد يكون في حد ذاته اشكاليا. ويعزو المقاولون ذلك إلى أن تمويل هذا النظام يقوم على الاقتراض من البنوك، التي قد لا توافق على تمديد التمويل المعني لفترة اخرى نظرا لغياب المرونة في نموذج الأعمال المطبق. وهذا يعني أنه إذا كانت هناك اوامر تغييرية أو تجاوز الإنفاق على المشروع الميزانية المقررة، فإن هذا النظام لن يكون قادرا على تغطية هذه التكاليف الإضافية.

واضافت ان الشركات تأمل في تحسين وسائل سداد الدفعات المستحقة في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعا حادا في ترسيات عقود المشاريع. وفي هذا السياق استشهدت بالارتفاع الذي سجلته، خلال يوليو، جميع دول مجلس التعاون باستثناء البحرين في قيمة العقود التي ارستها في الشهر المذكور لتصل قيمتها الى 7.9 مليارات دولار وتجاوزت ضعف ما تمت ترسيته من عقود في يونيو الذي سبقه والتي بلغت 3.2 مليارات دولار فقط.

وختمت المجلة بالقول ان الكويت حلت في المركز الثالث خليجيا في ترسيات العقود خلال الشهر المذكور بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار بعد الامارات والسعودية اللتين ارستا عقودا بقيمة 2.8 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي.