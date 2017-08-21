«فعاليات القرية العالمية».. أكبر حدث في دبي تنطلق في نوفمبر وتستمر حتى أبريل 2018

الربيعان:5.6 ملايين زائر للجناح الكويتي سنوياً و70 دولة تشارك بالحدث

الريس: «كيوبيكال سيرفسز» دعمت 450 مبادراً و15 فكرة مشروع جديدة

العمري: «أجيليتي» تقدم كل خدمات النقل والتخزين وخدمة الفعاليات والمعارض طارق عرابي

عقد مجلس الأعمال الكويتي لقاءا تعريفيا حول التحضيرات الجارية حاليا لتنظيم الجناح الكويتي في القرية العالمية بدبي، حضره عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية.وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الإدارة سعد الربيعان أن فعاليات القرية العالمية تعتبر أهم وأكبر حدث سياحي تشهده دبي بشكل سنوي، فيما يفوق عدد زوار الجناح الكويتي وحده 5.6 ملايين زائر سنويا.



ودعا الربيعان الشركات والمشاريع الوطنية الشبابية لأن تكون جزءا من هذا الحدث الاكبر على مستوى دبي، والذي تستعرض خلاله كل دولة من الدول المشاركة ثقافتها وحرفها اليدوية ومشاريعها الوطنية، مشيرا إلى أهمية تواجد الحضور الشبابي الكويتي في مثل هذه المحافل السياحية ومن ثم الانطلاق للعالمية، خاصة ان أكثر من 70 دولة تشارك في هذا الحدث.وأشار إلى أن الجناح الكويتي سيحتوي على 53 محلا تتنوع ما بين المواد الغذائية والازياء والاكسسوارات والحرف اليدوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن نسبة كبيرة من المحلات قد تم حجزها بالفعل، وذلك على الرغم من أن فعاليات القرية العالمية ستنطلق في 1 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 7 ابريل من العام القادم.



وأرجع الربيعان سبب إقبال الشركات الكويتية على المشاركة في هذه الفعالية إلى إدراك الشركات الكويتية أهمية هذا الحدث وجدوى المشاركة فيه، بدليل مشاركة جهات مثل وزارة الشباب والرياضة والصندوق الوطني، وبرنامج إعادة الهيكلة وغيرها من الجهات المعنية بدعم الشباب وتنمية قدراتهم.وأوضح أن باب العضوية مفتوح لمختلف الشركات ورواد مجلس الأعمال الكويتيين المقيمين أو ممن تربطهم علاقة تجارية او مهنية بسوق دبي والامارات الشمالية، مؤكدا ان مجلس الأعمال الكويتي الذي تأسس في مايو 2016 يقدم تسهيلات وخدمات لمجتمع الأعمال الكويتي تحت مظلة غرفة دبي، كمنظمة مستقلة غير ربحية، فضلا عن أنه يهدف إلى تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات لرجال الأعمال والمهنيين والشركات الكويتية العاملة في إمارة دبي والامارات الشمالية.



وأضاف أن خدمات المجلس تشمل كذلك تنظيم أو المشاركة في الفعاليات التي من شأنها تعزيز خبرات أعضاء المجلس، مثل ورش العمل والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب رفع مستوى الوعي حول القوانين والمبادرات والفرص المتاحة لمجتمع الأعمال الكويتي في دبي والامارات الشمالية من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وإصدار المواد التعريفية الالكترونية والمطبوعة.«كيوبيكال سيرفسز»بدورها، قالت مديرة البرامج التدريبية بشركة كيوبيكال سيرفسز ريم الريس إن كيوبيكال سيرفسز التي تعتبر إحدى حاضنات الأعمال الشبابية والتي تأسست في العام 2009 نجحت منذ انطلاقتها وحتى يومنا هذا في تقديم خدمات مباشرة لأكثر من 450 مبادرا في كل القطاعات والمجالات.وأشارت إلى أن برنامج «فكرة» كان أحد البرامج الناجحة الذي اطلقته الشركة منذ سنتين لتشجيع المبادرين على العمل بالكويت والتوسع في باقي دول الخليج، حيث سعى البرنامج إلى اختيار 15 فكرة مشروع جديدة متنوعة وغير موجودة بالسوق الكويتي، تم دعمها وتدريب الشباب القائمين عليها، فضلا عن توفير قروض تمويلية لهم عن طريق البنك الصناعي الكويتي.

«أجيليتي».. إمكانيات لوجستية متطورة

استعرض مدير تطوير الأعمال بشركة أجيلتي مهند العمري الخدمات التي يمكن أن تقدمها «أجيليتي» للشركات والافراد داخل وخارج الكويت، وذلك انطلاقا من إمكانياتها المادية واللوجستية المتطورة في مختلف دول المنطقة، مشيرا إلى أن خدمات الشركة تشتمل على كل خدمات النقل والتخزين وخدمة الفعاليات والمعارض والشركات.