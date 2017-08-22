شريف حمدي

شهدت تداولات المطلعين خلال تداولات أولى جلستي الأسبوع الجاري نشاطا ملحوظا، حيث أعلنت البورصة أمس عن 6 عمليات شراء وبيع على اسهم 4 شركات بعدد 3 عمليات جميعها لصالح شركة ميزان القابضة والتي وصل سعر سهمها لأدنى مستوياته منذ عام جلسة أمس الاثنين مقابل 3 عمليات بيع على اسهم بنك بوبيان والصناعات الوطنية ودبي الأولى للتطوير العقاري.

اشترى أعضاء مجلس إدارة ميزان القابضة 250 ألفا من أسهم الشركة بمستويات سعرية تتراوح بين 775 - 797 فلسا للسهم، حيث اشترت شركة ذات علاقة يديرها رئيس مجلس إدارة ميزان القابضة 50 ألف سهم بقيمة وصلت 40 ألف دينار ليعاود رئيس المجلس وعضو آخر شراء 200 ألف سهم بجلسة أمس بقيمة وصلت الى 156 ألف دينار تقريبا.

باع مدير عام ببنك بوبيان 54.17 ألف سهم بسعر 428 فلسا للسهم بقيمة إجمالية 23.18 ألف دينار، فيما باع مدير بشركة الصناعات الوطنية 1221 سهما بسعر 190 فلسا للسهم بقيمة إجمالية بلغت 232 دينارا فقط.



كانت اكبر الصفقات من حيث عدد الأسهم من نصيب دبي الأولى للتطوير العقاري، حيث باعت الشركة الأم 1.5 مليون سهم بسعر 50 فلسا للسهم بقيمة إجمالية للصفقة وصلت لـ 75 ألف دينار.