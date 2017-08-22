30 % خصومات خاصة للطلبة الدارسين بالجامعات المصرية

القاهرة - هناء السيد

فى حوار خاص لـ «الأنباء» مع عبدالله الحويلة مدير الخطوط الجوية بمصر وشمال افريقيا أكد أن الرحلات على متن الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من وإلى مصر تشهد إقبالا شديدا نظرا لزيادة أعداد الطلبة الدارسين، وكذلك الديبلوماسيون العاملون بالقاهرة، بالإضافة الى مشاركة المؤسسات الكويتية والجهات الرسمية والخاصة بالمؤتمرات التي تنعقد بشكل دوري بالقاهرة إضافة الى السياح من أبناء الكويت والذين تزداد أعدادهم بشكل ملحوظ خلال فترة الصيف والإجازات وكذلك المستثمرون.

وبسؤاله عن الاستعدادات لاستيعاب تلك الأعداد، أكد الحويلة انه مع الضغط على «الكويتية» بدأت الادارة في تشغيل 3 رحلات منذ شهو يونيو الماضي وتستمر حتى سبتمبر المقبل.



وأشار الحويلة الى ان «الكويتية» تقدم للطلبة الدارسين بالجامعات المصرية تخفيضات تصل الى 30% خاصة للطلاب الكويتيين فقط.

وذكر الحويلة ان «الكويتية» لديها 3 مكاتب رئيسية في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة وفي مصر الجديدة ومطار القاهرة الجوي وهي كافية وتستوعب كل الحجوزات من والى القاهرة الكويت والتي راعينا فيها الانتشار في كل أرجاء القاهرة.

وحول أسعار التذاكر، أشار الحويلة الى أن آلية تحديد الاسعار تتم حسب معطيات السوق من العرض والطلب، ولكن عادة ما تستحوذ «الكويتية» على النصيب الأكبر من الركاب نظرا لما تقدمه من عروض وتسهيلات لعملائها، كما أن قسم العطلات يقدم دائما عروضا وتسهيلات، لذلك فإن الاسعار لم تكن المحدد الوحيد للطلب على السفر عبر خطوطنا وفي النهاية آليات السوق هي التي تحدد أسعار التذاكر.

وأكد الحويلة أن «الكويتية» حريصة على المشاركة في الأعياد الوطنية من خلال جناح خاص خلال العيد الوطني ويقدم الجناح هذا العام تذكرتين مجانا الى شرق آسيا ،وبسؤاله عما اذا كان هناك خطوط جديدة سيتم فتحها قريبا، ذكر الحويلة الى انه الآن تجري مباحثات حول فتح خط «كازابلانكا - الكويت».

وعن مستوى التعاون مع مصر، أشاد الحويلة بسلطات الطيران المصري، مطالبا بان يتم التعامل مع «الكويتية» بالمثل وان يصبح المجال «اوبن سكاي».

وذكر الحويلة ان تطوير آلية الحجز وتقديم خدمات أسهل للعملاء احدى الاستراتيجيات التي تركز عليها «الكويتية» حيث قامت باستحداث نظام الحجز AMADUES والعمل عليه وهو أحد أحدث الأنظمة التي تعمل عليها شركات الطيران، كما أنها قامت بتوفير تطبيق خاص بالحجوزات على أجهزة الهواتف الذكية، فمن خلال هذا التطبيق يمكن للراكب أن يطلع على الرحلات المتوافرة والأسعار واختيار المقاعد، بالإضافة الى اختيار نوع معين من الوجبات، بالإضافة الى وجود مكتب مختص بالمبيعات، وهو مكتب العطلات، حيث يقوم هذا المكتب بتوفير أفضل عروض السفر لعملاء الخطوط الجوية الكويتية.