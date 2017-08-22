محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تفتح حتى الآن المظاريف التجارية الخاصة بمشروع شمال الزور 2 المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه، مشيرة الى أن الهيئة سبق ان تلقت العروض التجارية والفنية من 3 تحالفات في 21 يونيو 2016، وفقا لما نسبته الى مصادر مطلعة، مشيرة الى ان الهيئة لم تفض حتى تاريخه العروض التجارية، كــما انها لم تحدد موعدا لذلك.

وكانت مجلة ميد كانت قد ذكرت في اكتوبر الماضي أن تحالفين اثنين من أصل ثلاثة دعيا الى حضور اجتماعات توضيحية وتمهيدية مع المسؤولين بخصوص المشروع في وقت طلبت فيه من هذين المقاولين تمديد خطابات الضمان المصرفي للمرة الثانية، لتغطي الفترة بين أكتوبر ومارس 2018 ويضم التحالف الأول شركة ماروبيني كوربوريشن اليابانية مع الوكيل المحلي شركة فؤاد الغانم واولاده، فيما يتألف التحالف الثاني من شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية مع كل من شركة اوساكا غاز كومباني ومجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة.

ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة قولها ان التحالفين قدما المذكرات والوثائق الإضافية التي طلبتها هيئة مشروعات الشراكة صاحبة المشروع، فيما أشارت مصادر مطلعة اخرى الى ان المقترحات الفنية ما زالت قيد البحث والمراجعة من قبل لجنة أعلى، مشيرة إلى أن الهيئة كانت تخطط لفض المظاريف التجارية في النصف الاول من مارس الماضي، الا ان عملية التقييم قد استغرقت وقتا اطول مما كان متوقعا.

ومن المقرر ان تبلغ طاقة مشروع شمال الزور 2 المستقل 1500 كيلواط من الكهرباء، بالاضافة الى تحلية 102 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا، علما انه يعتبر ثاني مشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين في مضمار المشروعات المستقلة للطاقة والمياه.