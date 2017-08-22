أعلنت شركتا «تاكيدا» للصناعات الدوائية والمتخصصة عالميا في مجالات التطوير والبحوث الطبية، و«الحكمة» للصناعات الدوائية، في دبي عن التوصل لاتفاق ترخيص جديد يتم بموجبه إضافة منتجات جديدة لحافظة منتجات شركة «الحكمة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مدير منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط وأفريقيا في «تاكيدا» «دانيلو كاساني»: «بالنسبة لنا في تاكيدا فإن مصلحة المرضى دائما المحرك الأساسي لجميع عملياتنا.

وبناء على ذلك فإن شراكتنا مع الحكمة للصناعات الدوائية هي تأكيد جديد على التزامنا بأن نقدم لمرضى القلب والأوعية الدموية أفضل الأدوية والعلاجات في ذات الوقت الذي نتابع في التركيز على المجالات العلاجية الأساسية لدينا وهي الأورام وأمراض الجهاز الهضمي».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق النامية في شركة الحكمة للصناعات الدوائية مازن دروزة: «تساعد الخبرة الكبيرة التي يملكها فريق المبيعات والتسويق الكبير والمؤهل لدينا، وكفاءتنا المعمقة في تسويق علاجات أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، على زيادة الطلب على منتجات تاكيدا».