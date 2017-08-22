الجائزة تعكس أعلى مستويات الكفاءة المهنية لموظفيه وقدراته التكنولوجية المتطورة

أعلن بنك برقان، البنك الأكثر ديناميكية في الكويت، عن حصوله على جائزة التميز بالجودة من قبل «سيتي بنك» تقديرا لأدائه المتميز، وخدمات الدفع الآمنة التي يوفرها للعملاء.

وأكد «برقان» في بيان صحافي أن الجائزة المرموقة من قبل أحد أبرز البنوك العالمية، تعكس التزامه بالتقدم التكنولوجي، والتميز التشغيلي، وخدمة العملاء الاستثنائية التي يقدمها.

وأوضح البنك أنه يتيح تنفيذ المعاملات وعمليات الدفع إلكترونيا بشكل مباشر، ومن دون الحاجة إلى أي تدخل من قبل فريق عمله، ما يضمن الجودة والدقة في تنفيذ المدفوعات التجارية.

وأعرب رئيس مديري المجموعة للعمليات والتكنولوجيا في البنك فينكات مينون عن سعادته بالحصول على هذا الإنجاز المتميز، الذي يعكس امتلاك «برقان» للبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، ومطابقته للأعمال والاحتياجات التنظيمية، وتقديم تجربة مصرفية معززة.

وأكد التزام البنك بالاستثمار في أحدث التقنيات وفي موارده البشرية، لضمان حصول عمليات التحويل النقدي بطريقة سريعة ودقيقة وموثوق بها، فضلا عن غيرها من العمليات المصرفية.

وتعد جائزة «سيتي بنك للتميز والجودة 2016» الأولى لبنك برقان، بعدما كان قد حصل لعدة سنوات متتالية على جائزة «كوميرز بنك» وجائزة «جي بي مورغان تشيس» لأدائه الراسخ الذي يتميز بالجودة العالية والمعايير الرفيعة التي يتبعها في جميع عمليات تحويل الأموال.

وتهدف جائزة «سيتي بنك» السنوية إلى ضمان التطبيق الدقيق لأعلى مستوى من الحلول المصرفية المبتكرة عبر شبكتها الواسعة، وهي تعتمد أفضل المعايير في تقييم أحقية المؤسسات المالية للحصول عليها.