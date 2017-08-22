درويش: كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام البطاقات الائتمانية تمنحه فرصة لدخول السحب

استقبل البنك التجاري الكويتي الفائز الثاني في السحب الأول الذي أجري في بداية هذا الشهر لحملة «رحلة العمر مع التجاري»، حيث فاز غالب نعمان توفيق عبداللطيف بجائزة عبارة عن رحلة بحرية إلى أوروبا مدفوعة التكاليف وتشمل أيضا السفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال مع الإقامة في فندق خمس نجوم قبل الالتحاق بالرحلة البحرية، كما يستطيع الفائز اصطحاب مرافق معه في هذه الرحلة.

وتبدأ الرحلة بالسفر إلى برشلونة في اسبانيا، وتشمل الرحلة أيضا عددا من المدن مثل نيس، روما، ونابولي.

وبهذه المناسبة، استقبلت رئيسة إدارة الفروع - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد هنادي المسلم، الفائز سعيد الحظ، حيث أعرب عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلبه وأبدى رضاه التام عن الخدمات المقدمة من البنك والتعامل المميز من قبل الموظفين.

من جانبها، صرحت مساعد مدير عام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لينا درويش عن آلية التأهل لدخول السحوبات القادمة على رحلة العمر، موضحة أن كل 10 دنانير يتم إنفاقها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع لتسديد قيمة المشتريات داخل الكويت تمنح صاحب البطاقة فرصة واحدة لدخول السحب وتزداد الفرص لتصبح ثلاث فرص عند إنفاق نفس المبلغ باستخدام البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع أو حتى بطاقات السحب الآلي لتسديد قيمة المشتريات والتسوق خارج الكويت.

وأشارت درويش الى أن الجوائز القادمة ستكون عبارة عن رحلة بحرية على أكبر سفينة سياحية في العالم وستكون في جزر الكاريبي، وأن الحملة سوف تستمر حتى نهاية سبتمبر 2017، حيث ان السحوبات القادمة سيتم إجراؤها في سبتمبر وأكتوبر القادمين.

ومن المعروف أن بطاقات البنك التجاري تتمتع بالعديد من المزايا الإضافية التي تجعلها الرفيق الأمثل عند السفر لما تقدمه من تأمين السفر المجاني الممنوح لحاملي البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي داخل الكويت وخارجها وبرنامج عروض التجاري الذي يقدم خصومات رائعة لدى العديد من المطاعم وأماكن التسوق المعروفة حرصا من البنك على تقديم أفضل العروض لعملائه تقديرا لهم على ثقتهم الدائمة في التعامل مع البنك التجاري الكويتي.