أعلنت شركة «هيتاشي المحدودة» وشركة «هيتاشي لأنظمة البناء» عن طرح السلم المتحرك «تي إكس سيريز» الجديد في أسواق الهند وآسيا والشرق الأوسط.

وكانت الشركة قد طرحته أولا في الصين في سياق تنفيذ خطتها لطرحه على مراحل في المناطق الأخرى من العالم بدءا من 21 أغسطس 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة هيتاشي دمجت في يوليو 2016، شركتيها لصناعة المصاعد في اليابان والصين كي ترفع كفاءة مواردها وتحسن من أداء عملياتها في كلا البلدين ليتمركز ضمن مقر أعمالها الرئيس في هذا المجال، أي في مدينة غوانجتشو، في الصين.



ويمتاز السلم المتحرك «تي إكس سيريز» بأنه يلبي معايير السلامة والأداء والمواصفات في بلدان ومناطق متعددة تشمل الصين والهند وآسيا والشرق الأوسط.

وصممت الشركة هذا النموذج وفق أسلوب «المصعد بلا غرفة» الذي أطلقته في سبتمبر 2016 في بلدان آسيا والشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى مطابقة السلم المتحرك «تي إكس سيريز» لمعايير السلامة والجودة الصينية لتجهيزات المصاعد، فإن شركة هيتاشي تصنعها وفق معايير للسلامة والجودة خاصة بها أكثر صرامة ملتزمة وخاضعة لجميع معايير المناطق الأخرى في العالم.



وهي تعتمد مبدأ تصميم في الأدراج المتحركة يتلافى أخطاء المستخدمين غير الواعية سعيا نحو تحقيق السلامة وراحة البال.

يوفر الطراز «تي إكس سيريز» مرونة عالية من ناحية خيارات مواصفاته المختلفة وتصميمه ومزاياه ليلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء، ويضاف إلى ذلك أنه يشغل مساحة أصغر عند تركيبه بالمقارنة مع المنتجات الأخرى المتوافرة في الأسواق حاليا.

ستبدأ هيتاشي ببيع «تي إكس سيريز» في تايلند، ويلي ذلك إطلاقه في الفلبين وماليزيا ومناطق أخرى من العالم، وهي تستهدف تلقي طلبات لتركيب 10 آلاف وحدة منه في العام 2018 من الصين والهند وآسيا والشرق الأوسط.

مواصفات تي إكس سيريز

٭ السلامة: يقدم السلم المتحـــــرك «تي إكس سيريز» العديد من مزايا السلامة الجديدة المصممــة لتوفـــير السلامـــة المثلي للمستــخدم.

٭ التصميم: تصميم «تي إكس سيريز» بسيط وعملي يوفر السلامة والراحة ونعومة الحركة التي يتوقعها المستخدمون عند ركوب السلم. فمثلا من خلال تخفيض حجم الإطار المعدني الداعم لدرابزينه يزيد السلم المتحرك من مساحة الأسطح الزجاجية.

٭ توفير المساحة: من خلال تقصير امتداد «تي إكس سيريز» بقيمة 150 مليمترا، أصبح تركيبه ممكنا في الأماكن الضيقة التي يصعب فيها تركيب السلالم المتحركة التقليدية.