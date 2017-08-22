ضمن فعاليات مهرجان «حياكم»، واحتفالا بالعيد، تقدم مجموعة «مكارثرغلن»، وهي الرائد الأوروبي المالك والمطور والمدير لمراكز الأوتليت، للسنة الثانية على التوالي هدية خاصة وحسومات مغرية تكريما لضيوفها القادمين من منطقة الشرق الأوسط.

وقد شرعت المجموعة بتقديم شموع خاصة لهؤلاء الضيوف اعتبارا من 24 يونيو، وستستمر بتقديمها لهم حتى 3 سبتمبر 2017، وهي شموع رائعة من صنع «ميزون مولينار» الشهيرة بـ «غراس» التي تعد العاصمة العالمية للعطور، والواقعة في منطقة «بروفانس» الفرنسية.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال رئيس قسم السياحة في مجموعة مكارثرغلن أنتوتي ريبنغيل: «يحتل ضيوفنا من منطقة الشرق الأوسط مكانة عالية بالنسبة لمجموعتنا، إذ يشكلون نسبة تصل إلى 22% من زوارنا القادمين من جميع أنحاء العالم.



وقد حققت مكارثرغلن نموا بمقدار 6% في مبيعاتها في العام المنصرم بفضل ضيوفها القادمين من منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل متوسط إنفاق كل زائر إلى أكثر من 500 يورو.



وتمثل مراكز، مثل: نوفينتا دي بيافي (البندقية)، وسيرافالي (ميلان)، وبارندورف (فيينا)، وسالزبورغ، أكثر الوجهات شعبية لدى الزوار من منطقة الشرق الأوسط».