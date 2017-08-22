يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ

أعلن بنك الخليج في 20 أغسطس عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 13 أغسطس - 17 أغسطس 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: (الأحد 13 أغسطس): محمد حسن عبدالرحمن اسحاق، عمر ابراهيم محمد حسن.



(الاثنين 14 أغسطس): نوريه مطرود امامه، زينب محمد مندني محمد.



(الثلاثاء 15 أغسطس): جراح صغير ثامر الفضلي، نجم عبد رومي الخالدي.



(الأربعاء 16 أغسطس): على خالد سردار حماده، فيصل فالح عايد السبيعي.



(الخميس 17 أغسطس): إسماعيل محمد جوهر عبدالله، نايف عبدالعزيز محمد درويش.

يتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

ويجري السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار.

أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت.

يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.

وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.

أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، يدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين.

وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية 2017، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب.