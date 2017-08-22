يتمتع الجهاز بخاصية الـ3D التي تدعم ميزة التركيز التلقائي لالتقاط صور بورتريه

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، جهاز هواوي P10 الجديد ابتداء من باقة 12.5 دينارا، التي تمنح العملاء 7 دنانير رصيدا، مكالمات غير محدودة من VIVA إلى VIVA، إنترنت بسعة 5GB و300 رسالة نصية محلية.

تطـرح VIVA جـهــاز هواوي P10 حصريا، الذي يقدم مفهوما جديدا كليا في مجال التصوير الفوتوغرافي للأجهزة المحمولة.

فهو مزود بـ Leica Dual-Camera 2.0 بدقة 20 و12 ميجابكسل لتمنحه القدرة على التقاط صور في غاية الدقة، كما يتمتع الجهاز بخاصية الـ3D التي تدعم ميزة التركيز التلقائي لالتقاط صور بورتريه رائعة وبأداء عالي الدقة والتميز، ومزود بمساحة تخزينية كبيرة لأداء أسرع، وبسرعة تحميل مضاعفة وGPS دقيق مــــزود بـ 4X4 MIMO LTE وWi-Fi antenna.

وتضفي مزايا تصوير الاستديو الاحترافية من هواوي المزيد من اللمسات الطبيعية على الصور بفضل اعتماد هاتف هواوي P10 على خوارزمية التصوير الفني التي تستند إلى نتائج الأبحاث المطولة التي أجرتها شركة هواوي على أشكال وجوه مختلفة وألوان بشرة متنوعة.

وبعد فهم الصفات المميزة لكل وجه والأنواع المتفردة لكل بشرة، يمكن إجراء تحسينات للصورة بطريقة مخصصة وطبيعية للغاية.

وبالإضافة إلى الارتقاء بفن التصوير الفوتوغرافي، يفخر هاتف هواوي P10 باحتوائه على تقنيات متفردة وعناصر تصميم متميزة تتضمن المعالج الجبار كيرين 960 وواجهة المستخدم التلقائية EMUI 5.0 الجديدة كليا وكذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجزء الأمامي من الهاتف.