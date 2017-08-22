يخدم المركز عملاء الشركة في حال وقوع حادث

أعلنت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك - تكافل» عن افتتاح مركز خدمة خاص بعملائها داخل كراج علي الغانم وأولاده لإصلاح السيارات بالشويخ، ضمن اهتمام الشركة بتقديم خدماتها المتميزة لعملائها وفي اطار التعاون المستمر مع وكلاء السيارات لدعم خدمات العملاء المشتركين بأسرع وأفضل السبل.

ويخدم المركز عملاء الشركة في حال وقوع حادث، فيقوم باستقبالهم وإنهاء كل الإجراءات دون حاجة الى ان يقوموا بمراجعة الشركة، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد، كما انه يمكنهم من الاستفادة من خدمات الكراج لإصلاح وتأهيل السيارة بحيث تعود في افضل حالتها وبمستوى عال من الجودة، بمعايير السلامة والأمان والكفاءة.

ويعد المركز الجديد احد المراكز التي تضعها شركة «بيتك - تكافل» تحت تصرف عملائها بموجب اتفاقيات تعاون مع العديد من الوكلاء البارزين في السوق، بغرض تسهيل الإجراءات على العميل بأقل وقت وجهد وضمان الحصول على أعلى مستوى من الجودة في معالجة اثار الحوادث بضمان وثقة الوكيل، بشكل يتم فيه استقبال العميل وإنهاء اجراءات اصلاح سيارته في المكان المحدد، دون ان يحتاج الامر الى ان يراجع العميل مقر الشركة، حيث يستطيع ان ينهي كل الاجراءات بالمركز الواقع داخل الكراج المختص.

يذكر ان المركز يساهم في تقديم خدمة بمستوى عال من الجودة، بمعايير السلامة والأمان والكفاءة وهذا يعزز مفهوم خدمة العميل لدى الشركة.