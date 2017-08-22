الباكر: الرحلات الجديدة تتيح المزيد من خيارات السفر المريحة

تواصل الخطوط الجوية القطرية جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو عالميا مع الإعلان عن تشغيل رحلات جديدة إلى سريلانكا وبنغلاديش.

وقد استجابت أفضل خطوط طيران في العالم للطلب القوي والمتزايد من قبل الركاب على هاتين الوجهتين بزيادة الرحلات اليومية إلى مدينة كولومبو من أربع إلى خمس رحلات يوميا اعتبارا من 1 سبتمبر 2017، حيث تأتي هذه الزيادة بعد شهر واحد فقط منذ آخر زيادة في عدد الرحلات إلى كولومبو.

كما ستزداد الرحلات اليومية إلى مدينة دكا من رحلتين إلى ثلاث رحلات، اعتبارا من 1 سبتمبر 2017.

وسوف تشغل الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز إيرباص A320 لخدمة الرحلات اليومية المباشرة الجديدة من وإلى كولومبو ودكا، مما يتيح أكثر من 1000 مقعد إضافي أسبوعيا من وإلى هاتين الوجهتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «يسعدنا مرة أخرى الاستجابة لنمو قطاعي الأعمال والسياحة في هاتين المدينتين الرائعتين.



من شأن الرحلات الجديدة إتاحة المزيد من خيارات السفر المريحة أمام المزيد من الركاب للسفر إلى الدوحة ومنها إلى العديد من الوجهات في أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تمكين المسافرين من الاستمتاع بخدماتنا الشهيرة الحائزة عدة جوائز».

وأضاف الباكر: «تؤكد الزيادة في عدد الرحلات إلى مدينتي دكا وكولومبو التزام الخطوط الجوية القطرية بتعزيز خدماتها إلى سريلانكا وبنغلاديش، حيث نتج عن هذا الالتزام كسب ولاء الآلاف من الركاب شهريا الذين اختاروا السفر معنا.



ونتطلع في الناقلة القطرية إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا».

وتحتوي طائرة الخطوط الجوية القطرية طراز إيرباص A320 على 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية.

وبالإضافة إلى مساحة واسعة للمسافرين داخل الطائرة، يحظى جميع المسافرين بوجبات طعام مجانية مقدمة من الناقلة الوطنية لدولة قطر.