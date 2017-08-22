بإمكان مسافري «الأولى» و«رجال الأعمال» اختيار الطبق الرئيسي قبل 14 يوماً من السفر

تطلق الخطوط الجوية القطرية خدمة جديدة تم تصميمها حصريا للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تتمثل في إتاحة الفرصة أمامهم لاختيار وجبات الطعام التي يودون تناولها حسب رغبتهم أثناء الرحلات الطويلة المغادرة من الدوحة.



وتتيح الناقلة القطرية خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام على متن رحلات مختارة إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وسيحظى المسافرون على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بفرصة الاختيار المسبق لوجبة الطعام الرئيسية من قائمة «ألا كارت» قبل 14 يوما وحتى 24 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.



وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتكمل تجربة الطعام الراقية التي توفرها الخطوط الجوية القطرية على متن رحلاتها، حيث وفرت الناقلة القطرية من قبل خدمة «وجبات عند الطلب» للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

لاختيار وجبة الطعام الرئيسية، يتعين على المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال تسجيل الدخول إلى قائمة «رحلاتي» على موقع الخطوط الجوية القطرية، ثم الاختيار من بين قائمة الأطعمة المتوافرة على متن رحلتهم.

كما يمكن للمسافرين اختيار الوجبة التي يفضلون تناولها على متن الرحلة عبر تطبيق الخطوط الجوية القطرية للهواتف المحمولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «نتطلع دائما إلى تقديم طرق مبتكرة لتحسين خدماتنا ومنتجاتنا، لذلك قمنا بإطلاق هذه الخدمة لنعطي المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الفرصة لاختيار الوجبات التي يودون تناولها أثناء الرحلة قبل الصعود إلى الطائرة».

وأضاف الباكر: «إن فوزنا بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم خلال حفل جوائز سكاي تراكس لعام 2017 ما هو إلا دليل على استمرارنا في تقديم المزيد من الابتكارات، حيث قمنا بالكشف عن مقاعد كيو سويت في وقت سابق من هذا العام، والآن نقدم لمسافرينا خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام.



ويسعدنا الفوز بجائزة أفضل خطوط طيران لعام 2017 من قبل جوائز سكاي تراكس للمرة الرابعة، ما يشجعنا على الاستمرار في تقديم المزيد من الابتكارات والخدمات الراقية لعملائنا».

ومن شأن خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام أن تصل بالخدمات الشهيرة للناقلة القطرية إلى آفاق جديدة وأن تكمل التجربة الجديدة للسفر على درجة رجال الأعمال كيو سويت.

وسيتمكن المسافرون على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من الصعود إلى الطائرة وهم مطمئنون بأن الوجبات التي قاموا بطلبها مسبقا تنظرهم وبإمكانهم تناولها متى ما أرادوا، لتمنحهم هذه الخدمة المزيد من الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالعديد من وسائل الترفيه والراحة على متن الطائرة.

وتنوي الخطوط الجوية القطرية إطلاق خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام على متن المزيد من الرحلات إلى المزيد من الوجهات خلال العام الحالي، حيث ان هذه الخدمة متاحة حاليا على متن الرحلات المنطلقة من الدوحة.