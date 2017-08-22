تمثل السيارة مستوى متقدماً في فئة الصالونات المدمجة

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لشركة رينو للسيارات في الكويت، عن وصول السيارة الجديدة من طراز «ميجان» إلى معارضها.

صممت ميجان الجديدة لاستيعاب وتلبية متطلبات العملاء الذين يتمتعون بالنجاح وبالحضور الاجتماعي، حيث تضفي حيزا من الراحة مع المساحة الواسعة للتخزين الذي يصل الى 503 ديسمتر مكعب.



وبهدف تعزيز مكانة العلامة التجارية في السوق، حيث تزال الصالونات المدمجة الخيار المفضل لدى العديد من العملاء، جهزت «رينو ميجان» الجديدة بمساحة سخية لشاغليها، مع طول يبلغ 4.63 مترات، وعرض 1.81 متر، وقاعدة عجلات قياسية في فئتها بقياس 2.71 متر.

كما تأتي رينو ميغان الجديدة بمحرك 1.6 لتر، 115 حصانا المصمم لتعزيز متعة القيادة والتقليص من استهلاك الوقود.



وبفضل التصميم الديناميكي والميزات المتقدمة، تمثل سيارة «ميجان» الجديدة، المستوى المتقدم في فئة الصالونات المدمجة.

ويشتمل نظام الإضاءة الأمامي على شكل حرف «C» على أنظمة ضوئية «LED» ثلاثية الأبعاد، في حين أن مصابيح «LED» الخلفية تتميز بتكنولوجيا «EDGE LIGHT».

وتم تعزيز الراحة للسفر ومزايا القيادة مع المركبة أيضا، من خلال الاهتمام الدقيق بجميع تجهيزات المقصورة الداخلية، من نوعية المواد اللينة إلى تقنيات اللمس والتي باتت في متناول يد السائق والركاب.

وتتمتع «ميجان» الجديدة بمجموعة واسعة من الميزات الفريدة، التي تتراوح بين شاشة عرض ملونة مقاس 7 بوصات، ونظام المعلومات والترفيه المتطور «آر لينك 2» المتوافر في شاشتين (شكل أفقي بحجم 7 بوصات أو شكل عمودي بحجم 8.7 بوصات)، وتكنولوجيا MULTI SENSE التي تساعد السائق على ضبط صوت المحرك مع الاختيار بين ثلاثة إعدادات مختلفة عادي ومريح ورياضي.

ولضمان الحصول على رضا العملاء بالكامل، تم تزويد المركبة الفخمة الجديدة بمميزات أخرى مثل صف السيارات التلقائي «إيزي بارك»، الذي يوفر ثلاثة أنواع مختلفة من طرق الصف مواز، وعمودي وفي الزاوية، الفتح السهل لحقيبة الأمتعة عند تمرير القدم أسفل المصد الخلفي أو الاقتراب منه بالبطاقة التي تعمل دون استخدام اليدين، نظام التحذير من النقاط العمياء، بالإضافة الى نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة، كاميرا الرؤية الخلفية، وحساسات أمامية وخلفية.

كما تم تجهيز «ميجان» الجديدة بأحدث أجهزة التحكم في الثبات الإلكتروني (ESC)، والتحكم في الجر، والمساعد على الكبح، وتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية، والمساعدة على الطرقات الوعرة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات كمعدات قياسية.

ويبدأ سعر «ميجان» الجديدة لدى «رينو البابطين» من 4.350 دينارا فقط، مع كفالة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى التسجيل المجاني وتأمين الطرف الثالث.