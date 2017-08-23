الحجاج: تتيح الاتفاقية إمكانية تحقيق الفاعل مع قطاع عريض من الشباب الكويتي وترك أثر إيجابي

تعزيزا لدوره الفعال في تدريب ودعم الشباب الكويتي وتنمية الاقتصاد الكويتي، يسر بنك الخليج أن يعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك من خلال دعم مبادرة برنامج التوظيف والإرشاد الوظيفي، وتوجيه العمالة الوطنية الباحثين عن فرص العمل في القطاع الخاص.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من مدير عام الموارد البشرية لدى بنك الخليج سلمى الحجاج والأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي محمد المجدلي، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 الجاري في مقر البرنامج.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعمل بنك الخليج على إثراء برنامج الإرشاد الوظيفي من خلال المساهمة بخبراته الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وتقديم المشورة والتوجيه المهني للباحثين عن فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك استنادا إلى التقييم المهني من خلال برنامج التوظيف الذي يخضع له كل مرشح.

وتم تطوير البرنامج بهدف التحليل والتقييم الكامل لسمات الشخصية بتحديد مواطن القوة والضعف إلى جانب مجموعة من المهارات اللازمة.

وبناء عليه، يتم تحديد مسارات العمل المناسبة لهم بأحدث التقنيات لتقديم أفضل وأسرع خدمة تهدف إلى تسكين الباحثين عن عمل في بيئة العمل المناسبة لهم.

وتعليقا على أهمية هذه الشراكة، قالت الحجاج «يأتي دعمنا للكوادر الوطنية الشابة ليمثل إحدى أهم أولويات بنك الخليج، حيث يلتزم البنك بإحداث الفارق ليس فقط في حياة شبابنا الخريجين الجدد، بل أيضا على المستوى الوطني، وستتيح لنا هذه الاتفاقية إمكانية تحقيق الفاعل مع قطاع عريض من الشباب الكويتي وترك أثر إيجابي في حياة الكثير منهم، ما يفضي في نهاية المطاف إلى التشجيع ودعم فرص العمل في القطاع الخاص من خلال وضع الباحثين عن عمل في بيئة العمل المناسبة لهم من أجل ضمان التنمية المستدامة من خلال دعم وتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص».

وأضافت «لقد حظي بنك الخليج بشرف العمل عن كثب مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة منذ سنوات عديدة، وعندما يتقاسم الطرفان نفس الشغف والأهداف الرامية إلى إحداث التغيير والنمو يسفر ذلك عن إتاحة المزيد من المبادرات والنتائج الإيجابية».

وأشارت قائلة «لبنك الخليج سجل حافل بتطوير ودعم البرامج المخصصة للشباب، والتي تساهم أيضا في تعزيز مستقبل بلدنا الحبيبة. واليوم، تعتبر هذه الشراكة بمنزلة التزام وحرص من بنك الخليج على أخذ زمام المبادرة إلى المستويات الأعلى، للاستفادة من خبراته وقدراته المهنية الرائدة في مجال الموارد البشرية من خلال تقديم التوجيهات البناءة والارشادات السليمة، التي ستكون بمنزلة الانطلاقة الأولى لهؤلاء المرشحين للمضي قدما والعمل في القطاع الخاص».

واختتمت الحجاج تصريحها قائلة «ففي شهر فبراير من هذا العام، حصد بنك الخليج جائزة «أفضل خطة تدريب لعام 2016» من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والتي جسدت مدى التزام البنك وحرصه على دعم الشباب الكويتي.

واليوم تعد هذه الاتفاقية الجديدة الخطوة التالية في شراكتنا المستمرة.

وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة على ثقتهم بنا كمستشارين وموجهين للأجيال الكويتية الشابة».