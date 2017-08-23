صمم البرنامج لتلبية الاحتياجات الخاصة لشريحة الشباب

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «خلها على حسابي» لعملاء حسابي، وهي بمنزلة مبادرة لتوثيق العلاقات مع عملاء «حسابي» وتقديم ميزة اضافية تتناسب مع شريحة عملاء الحساب التي تنتمي لفئة الشباب، وقد لاقت المبادرة الرمزية القيمة استحسان وترحيب العملاء والإشادة بما تحمله من معاني التواصل والاهتمام التي تجعل من «بيتك» رفيقا ملازما لعملائه على مختلف شرائحهم واهتماماتهم.

وباعداد وتنظيم فريق العلاقات العامة في «بيتك» جرت استضافة عدد كبير من رواد مطعم «بك» من عملاء «حسابي» على حساب «بيتك»، وذلك كل يوم خميس من نهاية كل اسبوع في 3 فروع متفرقة، بحيث يحصل العميل على طلب محدد القيمة بالمجان بمجرد إشهاره لكرت «حسابي».

وقد صمم برنامج «حسابي» لتلبية الاحتياجات الخاصة لشريحة الشباب، ونمط حياتهم المتسم بالنشاط والحيوية، ويشمل برنامج «حسابي» الشباب بعمر 15 حتى 21 سنة، ويقدم العديد من العروض الحصرية والمميزة، كما يمكن لعملاء «حسابي» استثمار المبالغ الماليـــة التي يرغبون فيهـــا، وعند بلوغهم 21 عاما يتم تغيير تصنيف العميل إلى أحد البرامج «ربان» أو «سندس» أو «تميز»، وبالاضافة الى ذلك فإنه يجـــري بشكل منتظم تنظيــم عروض خاصة لعملاء «حسابي» وأنشطة متنوعة على مدار العام مع إتاحة خيارات مصرفية متنوعة.

ويتمتع عملاء برنامج «حسابي» بالخدمات المصرفية عبر تطبيق «التمويل أون لاين»، وتطبيق بيت التمويل الكويتي «بيتك» للهواتف الذكية، إضافة إلى خدمة الصراف الآلي الشامل وخدمة «ألو بيتك» الهاتفية (1803333).