فرصة لربح 1.500 دولار يومياً

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع الرابع لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملاء الدفع المسبق وذلك خلال شهر أغسطس 2017.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1.500 دولار اليومية كالتالي: سوامي خادم خادم راجاياه، مبارك فاضل جباره عبدالله، فهد سيف علي مثيب، أحمد أبكر الشيخ آدم، صلاح أحمد أحمد، هادي حامد عبيدالله الرشيدي، فاريل لويد ديكوستا.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 ألف دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1.500 دولار يوميــا و30 ألف دولار شهريا.

ويدخل العملاء السحب تلقائيـــا عند شراء خط «allo» جديــد أو إعـــادة تعبئــــة خطهــم عبـــر الاستقطــــاع المباشــر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار كويتي، وتزيـــد فـــرص ربحه عند كل عمليـــة إعادة تعبئة جديدة.