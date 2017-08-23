العثمان: البنك يسعى لتقديم تجربة مصرفية فريدة لعملائه خلال أداء الحج

استهل بنك الكويت الوطني موسم الحج بتوفير بطاقة جديدة مسبقة الدفع بالريال السعودي مجانا لعملائه لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، استجابة منه لاحتياجاتهم وتلبية متطلبات أنماط حياتهم الخاصة.

وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: «إن بنك الكويت الوطني يسعى دائما إلى أن يكون متواجدا أينما توجه عملاؤه سواء محلي أو اقليمي أو عالمي»، مؤكدا أن البنك يقدم للعميل تجربة مصرفية فريدة ومميزة ومختلفة عن باقي البنوك، بحيث تلبي احتياجاته بشكل متكامل، وعندما يسافر عميل الوطني لأداء مناسك الحج أو العمرة، فإن البنك يسعى لضمان تمتعه برحلة سلسة لأقصى حد ممكن.

وأوضح العثمان أن البطاقة المسبقة الدفع بالريال السعودي تساعد على تلبية احتياجات العملاء والتحكم في حدود الإنفاق في آن واحد، كما توفر حماية للعميل ضد أي تغيير في سعر تحويل العملات مستقبلا، بما يوفر أعلى مستويات الحماية والأمان كباقي بطاقاته الأخرى، مشيرا إلى أن حاملها سيتمتع بالعديد من العروض والمكافآت.

ولفت إلى أن هذه البطاقة المسبقة الدفع تتضمن مزايا متعددة منها: حماية المشتريات، الحماية من عمليات الاحتيال، خدمة الرسائل النصية القصيرة، خدمة الوطني للتسوق الآمن، تجنب تقلبات سعر تغيير العملات، اختيار الدفع بالعملة التي يختارها العميل، إحكام الرقابة على ميزانية الإنفاق، بالإضافة إلى عنصر الراحة والأمان والأفضل من استخدام النقدي.

وبين أن عملاء «الوطني» سيتمكنون من استخدام هذه البطاقة بسهولة ويسر للتسوق عبر الإنترنت ولدى أجهزة نقاط البيع، إضافة إلى السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأضاف العثمان أن «الوطني» وفر أيضا لعملائه المسافرين إلى السعودية أرقاما مجانية مباشرة لتمكينهم من الاتصال في البنك، وذلك لتوفير أفضل خدمة للعميل خلال فترة الحج، لافتا إلى أنه سيتم إعفاء العملاء من دفع رسوم إصدار البطاقة خلال موسم الحج.

وذكر أنه بإمكان العميل التقدم لطلب البطاقة المسبقة الدفع بالريال السعودي من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت أو خدمته الهاتفية أو عن طريق زيارة شبكة أفرعه، مبينا أنه يتم توصيل البطاقة إلى العميل بدون رسوم، كما يتم تعبئة البطاقة عن طريق خدمة الوطني عبر الإنترنت أو خدمته الهاتفية بالاتصال على (1801801).

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني هو البنك الوحيد المتواجد على مدار 24 ساعة من خلال فرعه في المطار، كما أنه البنك الأول الذي يوفر أيضا «جهازا متعدد العملات» في مطار الكويت قبل دخول منطقة الجوازات وبعدها.

مزايا البطاقة ٭ حماية المشتريات.

٭ الحماية من عمليات الاحتيال.

٭ خدمة الرسائل النصية القصيرة.

٭ خدمة الوطني للتسوق الآمن.

٭ تجنب تقلبات سعر تغيير العملات.

٭ راحة الدفع بعملة من اختيارك دون ازعاج تحويل العملات.

٭ إحكام الرقابة على ميزانية الانفاق.

٭ راحة وأمان أكثر من استخدام النقد.