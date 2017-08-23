21 مليون دينار إجمالي تعاملات يوليو التي غلب عليها الشراء

97% من إجمالي القيمة لزيادة حصص الملاك في 6 شركات

19.3 مليون دينار قيمة أكبر 3 عمليات تغير في الملكية الشهر الماضي

شريف حمدي

أظهر رصد إحصاءات «وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» أن كبار الملاك في الشركات المدرجة بالبورصة اتجهوا خلال يوليو الماضي لزيادة حصصهم في الشركات المدرجة، وذلك من خلال التوسع في عمليات الشراء مقابل عمليات البيع.

ويبدو أن وتيرة عمليات الشراء عادت مرة أخرى لقناعة كبار الملاك في نوعية اسهم الشركات التي يزيدون ملكيتهم فيها، والتي غلب عليها في الشهر الماضي استهداف أسهم بنكية بجانب شركات عقارية واستثمارية، فضلا عن شركات تعمل بقطاع الأسمنت.

ومما عزز توجه كبار الملاك لزيادة حصصهم في الشركات المتنوعة هو نمو الأرباح الذي شهدته أغلب الشركات المدرجة بالنصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى الثقة التي بدأت تعود للبورصة تدريجيا والتي تبرهن عنها السيولة التي تتحسن في ظل معطيات ايجابية تنتظرها البورصة الكويتية وأبرزها التوقعات بانضمامها لمؤشر فوتسي في سبتمبرالمقبل.

ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهر الماضي تبين ما يلي:

٭ بلغت قيمة العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع واستحواذ نحو 20.8 مليون دينار، ارتفاعا من 5.3 ملايين دينار في يونيو بنسبة ارتفاع 290%.

٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على شركتين مدرجتين بواقع عمليتين، وكانت بقيمة 578 ألف دينار تشكل 2.8% من الإجمالي.

٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على 6 شركات، وبلغت قيمتها 20.2 مليون دينار تشكل 97.2% من الإجمالي.

٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات بدخول مستثمرين في قائمة الكبار على شركتين هما شركة الأمانة الدولية لبيع وشراء الاسهم والسندات على شركة السورية، حيث رفعت نسبتها إلى 6.9%.

٭ أما الدخول الثاني فكان على شركة «امتيازات» ودخل عليها حمود خالد المقهوي ليرفع حصته إلى 5.5%.

أكبر 3 عمليات بالقيمة:

تقدر قيمة أكبر 3 عمليات تغير في الملكية خلال الشهر الماضي، بنحو 19.3 مليون دينار كانت كالتالي:

٭ جاءت بالصدارة عملية شراء شركة المتكاملة كابيتال في شركة جي اف اتش بنحو 3.3% من أسهمها بالشركة عند سعر 178 فلسا بإجمالي 14.7 مليون دينار، وارتفعت حصة الشركة من 10 إلى 13.3%.

٭ تلتها عملية شراء قامت بها شركة الشركة الأميركية المتحدة للخدمات العقارية ومجموعتها (شركة الجناح القابضة)، حيث اشترت 0.7% من أسهم شركة المشاريع بقيمة بلغت 3.9 ملايين دينار، وارتفعت حصة «الأميركية المتحدة» بالمشاريع إلى 19.8%، وبذلك تكون الشركة هي ثاني مالك بالمشاريع بعد مجموعة الفتوح القابضة التي تملك 44.6% من أسهم شركة المشاريع.

٭ في المرتبة الثالثة من حيث قيمة صفقات الشراء والبيع لكبار الملاك، حلت عملية شراء شركة مشاريع الكويت القابضة ومجموعتها (شركة أوفرلاند العقارية، بنك الخليج المتحد وشركة الاستشارات الكويتية المتحدة) نسبة 0.6% من أسهم شركة المتحدة بقيمة 635 ألف دينار لترفع نسبتها إلى 66.5%.

شهدت ملكيات كبار الملاك للشركات المدرجة في بورصة الكويت (الملاك المالكون لأكثر من 5%) تغييرات عديدة ومتباينة خلال النصف الأول من 2017. وبدا جليا أن استراتيجية كبار الملاك تنوعت ما بين شراء وبيع بحصص مؤثرة خلال فترة الستة أشهر الماضية، ولكن غلب عليها البيع أكثر من الشراء خاصة بعد انتهاء فورة البورصة التي شهدتها في يناير الماضي، والتي كانت عمليات الشراء من داخل وخارج الكويت في أوجها.

أداء البورصة في يوليو

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات شهر يوليو 2017 بارتفاع جماعي حيث ارتفع المؤشر العام 1.31% إلى النقطة 6851.62، كما ارتفع المؤشر الوزني 3.5% صعودا إلى مستوى 413.29 نقطة، وصعد مؤشر كويت 15 إلى النقطة 943.17 بنهاية شهر يوليو، مقابل إقفاله عند مستوى 910.1 نقاط في يونيو الماضي، مرتفعا 3.63% وكان شهر يوليو قد شهد العديد من الاحداث الرئيسية في ظل الاعلان عن تحسن في نتائج العديد من الاسهم القيادية بالنصف الاول وخاصة البنوك وشركات الاتصالات.

ويشهد شهر يوليو فترة العطلات الصيفية التي تؤثر على قيمة التداولات ومستويات السيولة.