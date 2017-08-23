قال بيت الاستثمار الخليجي إنه تم تخصيص 1.16 مليون سهم من أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، والناتجة عن المبادلة مع الأخيرة نظير ملكية «الخليجي» في مشروع مدينة الطاقة - نافي مومباي.

وأوضح «الخليجي» في بيان للبورصة أمس أنه سيتم تسجيل نحو 39.86 ألف دينار كربح في البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كانت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أعلنت، اول من أمس الاثنين، عن تخصيص 12.85 مليون سهم لصالحها في مجموعة جي إف إتش المالية، نتيجة حصول الأخيرة على حصة «استثمارات» في المشروع المشار إليه وحققت الشركة ارباحا بحسب افصاحها للبورصة الكويتية جراء التخارج يصل الى 550 ألف دينار تقريبا.

يذكر أن شركة أجيال العقارية الترفيهية وافقت مطلع الشهر الجاري على عرض التخارج من مدينة نافي مومباي، وبوابة المغرب، مقابل مبادلتهما مع أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت ولم تعلن اجيال عن الارباح التي حققتها جراء التخارج وكذلك شركة المغاربية التي وافقت على الحصول على 2.3 مليون سهم من اسهم شركة جي اف اتش مقابل تنازلها عن حصتها في مشروع مدينة الطاقة - نافي مومباي واعلنت عن تحقيقها ارباحا وصلت الى 550 ألف دينار.