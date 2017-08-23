أعلن بنك وربة عن ثالث استحواذ عقاري له منذ بداية العام 2017 في الولايات المتحدة الأميركية - ولاية تكساس- بحصة بلغت 23.46 مليون دولار، في منشأة سكنية مخصصة للعائلات، تتألف من 417 وحدة سكنية وذلك وفق شراكة مع شركة كورتلاند بارتنرز، وهي شركة أميركية متخصصة بتقديم خدمة متكاملة حول الاستحواذ على المنشآت العقارية العائلية، بالإضافة الى التطوير والتشغيل العقاري.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: «استطعنا أن نسجل إنجازا آخر في دعم برنامج بنك وربة للاستثمار العقاري العالمي، وهذا ناتج عن جهود العاملين في مجموعة المصرفية للاستثمار في البنك الذي يدأب في البحث عن فرص استثمارية عقارية مجدية ومؤكد في دور محوري بتنويع العائد وتنمية محفظة البنك الاستثمارية العقارية، مع الحرص على أن تكون متوافقة مع الجودة والأمن وأيضا سياسة بنك وربة الرئيسية للاستثمار ومعاييره للمخاطر».

وأكد الثويني أن بنك وربة ملتزم بضخ الاستثمارات وفق معدل مخاطر منخفض وذلك بالالتزام المطلق بسياسة البنك للاستثمار والإجراءات المتبعة التي تهدف إلى ضمان عوائد مؤمنة على المدى الطويل للبنك.

وتتمتع المنشأة، وهي من طراز (أ)، بموقع استراتيجي في مركز أسواق العمل من ضمنها مدينة دالاس فورت ورث وآرلينغتون بولاية تكساس، وتقع على مسافة قريبة من أكبر وجهات التسوق، ما يجعلها الخيار الأفضل للمستأجرين، وهي تؤمن وصولا سهلا الى مطار دالاس الدولي.

وقد تم بناؤها في عام 2013 وتوفر شققا فخمة مؤلفة من 1، 2 و3 غرف نوم وهي تتميز بتشطيب عمراني راق ومرافق مناسبة لكل الأعمار، ومن ضمنها: أحواض سباحة، ومركز رياضي.

إلى ذلك، فإن اجمالي استثمارات بنك وربة العقارية في الولايات المتحدة الأميركية قد بلغ منذ مطلع عام 2017 نحو 70 مليون دولار أي ما يعادل 22 مليون دينار.

حيث سبق ان استحوذ على المقر الرئيسي لـ MANPOWER GROUP وهو عبارة عن مبنى للمكاتب في مدينة ميلواكي بولاية ويسكنسون ومنشأة «اولتيريس» في بنيان غروف بولاية فيرجينيا الأميركية، وهي عبارة عن شقق ساحلية فاخرة.

يذكر أن بنك وربة قد أطلق برنامجه للاستثمار العقاري العالمي في وقت سابق من هذا العام، عبر استحواذه على منشأة حديثة مخصصة حصريا لشركة كيا موتورز في المملكة المتحدة (بريطانيا)، وتقع في منطقة كيلن لاين الصناعية التي تتمتع بموقع استراتيجي على بعد ميل ونصف الميل فقط من امينغهام.

يذكر أن المرافئ الكائنة في امينغهام وغريمبسي مجتمعة تعد أكبر المرافئ في بريطانيا.