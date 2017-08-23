محمود عيسى

تلقت لجنة المناقصات المركزية، عروض الشركات المعنية بمناقصة الإدارة الاستشارية لمشروع معالجة التلوث النفطي الناجم عن حرب الخليج، وذلك بعد ان مددت الأجل الممنوح للمقاولين عدة مرات كان آخرها حتى 17 الجاري.

وقالت مجلة ميد ان العروض قدمت بشأن عقدين يشكلان جانبا من المشروع الرئيسي لتنظيف البحيرات النفطية والبيئية والتربة من التلوث النفطي.

ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة في صناعة النفط قولها ان اللجنة تلقت العروض ولكنها لم تحلها بعد الى شركة نفط الكويت المعنية بتنفيذ المشروع.

وقدمت عطاءات العقد الاستشاري يوم 14 أغسطس لإدارة المشروع الذي يغطي تنظيف المناطق المتضررة في شمال وجنوب الكويت. وستكون الشركة الفائزة في هذا العقد مستشارا لشركة نفط الكويت، التي تعتبر بدورها مسؤولة عن جزء كبير من المشروع الضخم المتوقع ان تصل تكلفته 3 مليارات دولار.