تراجعت العملة الرقمية «بتكوين» والإصدار الجديد منها «بتكوين كاش»، متخليتين عن مستوياتهما القياسية المسجلة مؤخرا.

وبلغت «بتكوين» 4059 دولارا خلال التعاملات بانخفاض نسبته نحو 10% عن أعلى مستوياتها الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 4500 دولار، وفقا لموقع «كوين-ديسك».

فيما انخفضت «بتكوين كاش» بنسبة 14% إلى 648 دولارا، بعدما بلغت مستوى قياسيا السبت الماضي أعلى 900 دولار، قبل أن تتراجع على مدار الجلستين الماضيتين.

وخلال تعاملات الاثنين الماضي، حلت «بتكوين كاش» في المرتبة الثالثة بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنحو 10.7 مليارات دولار خلف كل من «بتكوين» و«إثريوم».

من ناحية أخرى، ارتفعت عملة «إثريوم» المنافسة بنسبة 8% إلى 324 دولارا، لتصل مكاسبها منذ بداية أغسطس إلى 64%.