انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس متأثرة بصعود الدولار بينما يركز المستثمرون على التوترات بشأن كوريا الشمالية مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك المركزية في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1285.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5%.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1289.10 دولارا للأوقية. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات 0.2 المئة إلى 93.293.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزل البلاديوم 0.5% إلى 934.50 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما عند 940 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. ونزلت الفضة 0.3% إلى 16.92 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1% إلى 976.60 دولارا للأوقية.