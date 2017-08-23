تتسبب تغريدات الرئيس الأميركي «ترامب» التي يطلقها طوال اليوم في ملايين من ردود الفعل ومع ذلك لم تنجح حملة الترويج المجانية تلك في توفير دفعة حقيقية لـ «تويتر» نفسها، التي مازالت تتوارى في الظلام خلف شركات أسرع نموا مثل «جوجل» و«فيسبوك»، بحسب تقرير لـ «فاينانشيال تايمز».

قيمة تويتر الحقيقية

استقر سهم «تويتر» نسبيا طيلة عامين بسبب مخاوف المستثمرين من تعطل مسيرة نمو الشركة، وعند الكشف عن نتائج أعمال الشركة للربع الثاني من هذا العام، هبط السهم لاكتشاف عدم إضافة مستخدمين جدد للشبكة وتبقى قيمة تويتر الحقيقية في مستويات تفاعل المستخدمين حيث لديها 328 مليون مشترك نشط وفعال شهريا بعكس باقي المنصات.

أكدت الفاينانشيال تايمز انه يجب أن تكون هناك قيمة واضحة لهذا المستوى من التفاعل العميق مع الشبكة، لاسيما في ظل معاناة وسائل الإعلام التقليدية بسبب أدوات الإنترنت البديلة وانتشار الإعلانات عبر الأجهزة الرقمية المختلفة.

تجربة المواقع الإخبارية

تملك «تويتر» قوة لا يمكن إنكارها، فهناك تغريدات يمكنها تحريك الأسواق أو إقصاء سياسيين أو تدمير شركة ما أو حتى إشعال الثورات، لكن ركود السهم إلى الآن لا يعكس قدرات وانتشار الشبكة فيما فشلت تويتر في تحويل تلك القوة لنجاح مالي.

فهل على تويتر أن تقوم بتجربة بعض المحاولات التي قدم اليها العديد من المواقع الاخبارية لصحف عالمية مثل الجارديان وفاينانشيال تايمز من انشاء ادارة تحليل ردود فعل القراء على المحتوى او الاتجاه الى حجب بعض الاقسام المجانية لتكون باشتراك يضيف لإيرادات تلك المواقع والمنصات.

نقطة قوة وارتكاز

وضع المستثمرون عدد رواد الشبكات الاجتماعية هو الفيصل في تحديد القيمة والقوة بدلا من مستوى المشاركة وهو ما دفع قيمة «فيسبوك» التي تملك قاعدة جماهيرية تتجاوز ملياري مستخدم إلى 500 مليار دولار، مقابل أقل من 12 مليار دولار لـ «تويتر». توقع التقرير أن الشركة قد تفرض نموذجا جديدا للاشتراكات يستهدف المستخدمين الأكثر نشاطا، وهي خطوة من شأنها توفير مصدر ثانوي للإيرادات، لكنها تكهنات غير مؤكدة إلى الآن.