الباكر: من المتوقع للمدينة أن تحظى بإقبال ملحوظ من قبل المسافرين بغرض السياحة أو العمل

وصلت أول رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى مطار فاتسلاف هافيل في مدينة براغ امس الاول إيذانا بتدشين خدمات الناقلة القطرية الحائزة على عدة جوائز إلى جمهورية التشيك.

وغادرت رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 291 من مطار حمد الدولي يوم الاثنين في تمام الساعة 8:00 صباحا على متن طائرة من طراز إيرباص A320، ووصلت إلى مطار فاتسلاف هافيل في تمام الساعة 12:50 بعد الظهر.

وكان على متن الرحلة الافتتاحية الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، برفقة سفير جمهورية التشيك في دولة قطر مارتين فيتيك.

وكان في استقبالهما في مطار فاتسلاف هافيل كل من رئيس مجلس إدارة مطار براغ فاكلاف ريهور، ومدير القسم المسؤول عن منطقة الشرق الأدنى في وزارة الشؤون الخارجية بافل كلاكي، والمدير العام لسياحة التشيك مونيكا بالاتكوفا.

وتشتهر مدينة براغ بكونها واحدة من أجمل المدن في العالم وتتميز باحتوائها على العديد من المعالم التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى وتوفيرها لأجواء مشابهة لتلك في العالم القديم.

وتقدم هذه المدينة الجميلة لزوارها العديد من الأنشطة المميزة بما في ذلك التمشي على الشوارع المرصوفة بالحجارة في المدينة القديمة والاستمتاع بتجربة المقاهي الشهيرة وغيرها الكثير.

وقال الباكر: «لطالما انتظرنا هذه اللحظة التي نعلن فيها عن تدشين الرحلات اليومية إلى براغ وإضافتها إلى شبكة وجهاتنا.

ومن المتوقع لهذه المدينة أن تحظى بإقبال ملحوظ من قبل المسافرين بغرض السياحة أو العمل، والذين يتطلعون إلى مشاهدة أجمل ما يمكن لبراغ أن تقدمه.

ويتزامن تدشين رحلاتنا إلى براغ مع الجهود التي نبذلها لتعزيز حضورنا في أوروبا الشرقية وشتى أنحاء العالم، ويسعدنا إتاحة الفرصة أمام المسافرين لزيارة هذه المدينة الخلابة».

وعلق ريهور بهذه المناسبة قائلا: «تتيح الرحلات الجديدة بين الدوحة وبراغ - المتوافرة في تواقيت مختلفة - الفرصة أمام الركاب للسفر إلى العديد من الوجهات الرائعة في قارة آسيا وأستراليا عبر الدوحة.

ونتوقع للرحلة الجديدة أن تحوز اهتمام المسافرين من براغ إلى بالي وبانكوك وكولومبو وطوكيو وكوالالمبور وسنغافورة وهو تشي منه والكويت وهونغ كونغ ودلهي وسيدني.

وسوف يحظى المسافرون من جمهورية التشيك بالمزيد من الرحلات المتاحة إلى عدد من الوجهات الأخرى في آسيا واستراليا، بالإضافة إلى الرحلات إلى ويندهوك في ناميبا وكليمنجارو وزنجبار في تانزانيا وصلالة في عمان وغيرها من الوجهات.

ونتوقع أيضا لهذا الخط الجوي أن ينقل ما يصل إلى 90 ألف مسافر سنويا».

وتأتي إضافة براغ إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية ضمن استراتيجية التوسع التي تتبعها الناقلة القطرية الحائزة على عدة جوائز في أوروبا الشرقية، حيث أطلقت رحلاتها مؤخرا إلى سكوبيه، وتستعد لتدشين وجهتها الجديدة كييف في أوكرانيا هذا الشهر.

وتسير الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز إيرباص A320 لخدمة الرحلات اليومية الجديدة إلى براغ، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعد في درجة رجال الأعمال و120 مقعدا في الدرجة السياحية.

وكانت القطرية للشحن الجوي قد سيرت أولى رحلاتها إلى مدينة براغ في جمهورية التشيك في شهر مارس لعام 2016، حيث توفر براغ العديد من الفرص الاستثمارية في أوروبا الشرقية.

وتشغل القطرية للشحن الجوي الآن ثلاث رحلات أسبوعيا من الدوحة إلى براغ على متن طائرة الشحن إيرباص A330 عبر بودابست، حيث توفر هذه الرحلات ما يصل إلى 180 طن من مساحة الشحن.

وتعد براغ حلقة وصل بين المنتجات الآسيوية من الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنسوجات والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية إلى أوروبا الشرقية.

وسوف توفر الرحلات اليومية الجديدة إلى براغ المزيد سعة الشحن، وذلك عن طريق المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب، لتصل الصناعات المحلية في براغ بشبكة وجهات الشحن التي تخدمها القطرية للشحن الجوي عبر مقرها في الدوحة.