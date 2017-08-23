الصندوق يسجل أفضل عائدات نصف سنوية في تاريخه

2٫6 % العائد على إجمالي استثمارات الصندوق بالربع الثاني محمود فاروق في الوقت الذي اعلن فيه العديد من الصناديق السيادية الخليجية والعالمية تحقيق عوائد متدنية خلال الفترة الماضية، يخرج الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم ليعلن انه حقق أفضل عائدات نصف سنوية في تاريخه خلال النصف الأول من 2017.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي «تروند غراندي»، ان الصندوق حقق عائدات من الأسهم بنسبة 3.4%، ومن السندات بنسبة 1.1% ومن الاستثمارات العقارية بنسبة 2.1% بنهاية يونيو 2017.

واضاف أن أسواق الأسهم حققت أداء جيدا منذ بداية العام، وبلغت عائداتها خلال النصف الأول 6.5%، ما أسهم في تسجيل الصندوق أفضل أداء نصف سنوي من حيث العائدات المقيمة بالعملة النرويجية على الإطلاق، والتي بلغت 499 مليار الكرونا تعادل 63 مليار دولار.

وتجاوز صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم أداء مؤشره القياسي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بتحقيقه عائدات بنسبة 2.6%.

ولا تتوقع الإدارة تكرار هذا الأداء المميز للعائدات مرة أخرى، وترجعه إلى توسع أنشطة الصندوق الذي يستثمر 65.1% من أصوله في الأسهم، و32.4% في السندات، و2.5% في العقارات.

واشار غراندي إلى ان الحكومة النرويجية قامت خلال الربع الثاني من 2017 بسحب مليار دولار من اصول الصندوق، مشيرا الى ان ارتفاع العملة النرويجية امام سلة العملات العالمية ادى الى انخفاض اصول الصندوق بواقع 4 مليارات دولار.

وكانت أفضل الشركات مساهمة في العائدات التي جناها الصندوق هي «نستله» و«تنسنت» الصينية و«نوفارتيس»، في حين كانت «جنرال إلكتريك» و«إيه تي آند تي» الأسوأ مساهمة لما سجلتاه من أداء سلبي.

وأوضح نائب الرئيس التنفــيذي للصنــــدوق السيادي النرويجي ان اصول الصندوق السيادي تبلغ قيمتها السوقية نحو تريليون دولار كما في 30 يونيو عام 2017، وتتوزع على 65.1% في الأسهم، 32.4% في الدخل الثابت و2.5% في العقارات.

وبمقارنة اداء الصندوق النرويجي بالصندوق السيادي الكويتي الذي يحتل المرتبة 4 عالميا، فإن عوائد الصندوق النرويجي خلال 6 أشهر فقط تعادل 42% من اجمالي ما حققه الصندوق السيادي الكويتي في الست سنوات الاخيرة من عوائد والبالغة 150 مليار دولار.

وتعادل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية البالغة 592 مليار دولار نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، فيما يبلغ عوائد الصندوق السيادي للكويت 3% سنويا بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار على 45% أسهما و20-25% سندات والعقار نحو 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

ويدير مكتب لندن الاستثمار الكويتي في بريطانيا نحو 180 مليار دولار حيث يغطي الاستثمارات في آسيا وأوروبا، فيما تظهر خريطة استثمارات الصندوق السيادي عالميا استثمار ما نسبته 55% من إجمالي استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة الأميركية بما يقارب 300 مليار دولار.