محمودعيسى

قالت مجلة ميد إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعا الشركات المختصة إلى تقديم عروضها بشأن مناقصة أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة، التي تقع في الجزء الجنوبي المحاذي للحدود مع العراق، على ان تقدم العروض في موعد غايته 19 نوفمبر المقبل.

ونوهت المجلة الى ان الجهاز أعلن اعتزامه عقد لقاء ما قبل الطرح في 28 أغسطس الجاري، وتعتبر الرتقة حاضنة للجانب الكويتي من حقل نفط الرميلة العملاق جنوبي العراق، وتتولى شركة نفط الكويت مسؤولية المشروع.

واعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة على موقعه على الانترنت ان المناقصة محددة للفئة الأولى لأعمال الخدمات الخارجية التي تشمل الطرق والمجاري.

وتم استبعاد أربع شركات من المناقصة هي: الشركة الكويتية الأولى، وشركة كويت سيستمز، والشركة العالمية للمباني، وشركة الخرافي ناشيونال من قائمة الشركات التي تأهلت للمناقصة.

وعلى صعيد متصل، قالت مجلة ميد ان الكويت ارست مناقصات طرق بقيمة تناهز 1.68 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الحالي وفقا لما جاء في البيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتابع نشاطات المشاريع في المنطقة.

ويمثل هذا الرقم أقل من نصف القيمة الإجمالية للعقود التي أرسيت في 2016، الذي يعد حتى الآن أفضل عام لقطاع مشروعات الطرق في الكويت.

أما بالنسبة لحزمة مشاريع طرق مدينة جنوب المطلاع فتعد واحدة من العقود الرئيسية المتوقع ترسيتها في وقت وشيك، وكان تحالف قائم بين شركة ميتالورجيكال الصينية للإنشاءات وشركة علي الخرافي واخوانه للإنشاءات قدم ادنى العروض بواقع 314 مليون دولار لهذا العقد.

تجدر الإشارة الى ان الكويت أرست عقودا بقيمة 324 مليون دولار في عام 2012، و2826 مليون دولار في 2013، لتهبط الى 862 مليون دولار في عام 2014، ولكنها عادت الى الازدهار من جديد خلال الأعوام التالية 2015، و2016 والأشهر السبعة الأولى من عام 2017 حيث بلغت 1481 مليون دولار و3950 مليون دولار و1682 مليون دولار على التوالي.