معرفي: إستراتيجيتنا تركز على تطوير الخدمات وتنمية المهارات أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر في بيان صحافي أمس عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بمبلغ 161 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من 2017، بينما زاد إجمالي اصول البنك 26% عن نهاية 2016 لتصل إلى 18.91 مليار جنيه، كما زاد إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 35% لتصل إلى 9.85 مليارات جنيه، وزادت ودائع العملاء 27% عن نهاية 2016 لتصل الى 15.69 مليار جنيه.

وتعقيبا على نتائج البنك المالية، قال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي: «ان أداء البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال الفترة السابقة هو ترجمة لاستراتيجيتنا بعيدة المدى والتي تركز على تطوير الخدمات وتنمية المهارات داخل البنك ما يؤهلنا للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه وسوف يستمر البنك في أدائه الإيجابي لمواصلة هذه المسيرة في المستقبل».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي «ان المجهودات المبذولة خلال الفترة الأخيرة والتي انعكست على النتائج القوية التي حققناها من شأنها أن تسهم في تعزيز وضع البنك ليتبوأ مكانه كأحد البنوك الواعدة في مصر».

وأضاف السلاوي: ان التقدم الذي أحرزناه يرجع إلى العمل الجاد من قبل موظفينا ونسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مجهوداتنا للارتقاء بالمزايا التنافسية لخدماتنا وتقديم حلول بنكية متميزة تلبي احتياجات الافراد والشركات وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزامنا بدورنا الفعال في دعم اقتصاد مصر. هذا فضلا عن الدور الاجتماعي الذي يؤمن البنك بضرورة المساهمة فيه بشكل فعال.

تجدر الإشارة ان البنك الأهلي الكويتي – مصر قد حصل على جائزة «أفضل علامة تجارية جديدة في مصر» في مايو 2017، والتي تمنحها مجلة «بانكر ميدل ايست» وجائزة «أفضل بنك جديد في مصر» في شهر يوليو 2017 والتي تمنحها مجلة «اليوروبيان» تقديرا لأدائه المتميز والنمو المطرد الذي حققه البنك منذ استحواذه على بنك بيريوس – مصر.