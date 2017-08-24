8 % نمواً متوقعاً لأرباح الشركات الخليجية بنهاية 2017

1 % تراجع إجمالي الأرباح نصف السنوية للشركات الخليجية

15.7 % تراجع برنت منذ بداية 2017.. والنصف الأول الأسوأ منذ 1998 كشفت شركة المركز المالي الكويتي ان أرباح الشركات الخليجية انخفضت 1% خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت السعودية، والبحرين، والكويت هي الدول الثلاث التي حققت نموا للأرباح بنسبة 7% و6% و2% على التوالي.

وتوقع «المركز» أن ترتفع أرباح الشركات الخليجية بنسبة 8.1% للعام 2017 بأكمله، بناء على معدل استقرار أسعار النفط والمرونة في الهوامش.

وقد عزز الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي نمو الأرباح بالسعودية، في حين ساهم الأداء الإيجابي في قطاع السلع الأساسية وكذلك قطاع العقارات في نمو أرباح الشركات في الكويت بصورة كبيرة.

وأشار تقرير «المركز» الى أن انخفاض أسعار النفط قد استمر على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلها اتحاد المنتجين بمنظمة الأوپيك للحد من وفرة المعروض، حيث انخفض خام برنت بنسبة 9.3% في الربع الثاني من 2017 ليغلق عند 47.92 دولارا مقارنة بـ 52.83 دولارا في نهاية الربع الأول من 2017. وبشكل عام، تراجع خام برنت 15.7% منذ بداية 2017، ليكون نصف العام الأسوأ أداء للنفط منذ 1998. ونتيجة لذلك، انخفضت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 1% خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الكويت

انخفضت أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 2% خلال النصف الأول من 2017، نظرا للأوضاع الائتمانية الصعبة وانخفاض النمو في السوق المحلية. بينما حقق بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك برقان نموا للأرباح بنسبة 9% و15% و23% على التوالي. ومن بين شركات الاتصالات، شهدت شركة أوريدو الكويتية ارتفاعا في الأرباح بنسبة 21% مدفوعة بارتفاع العملاء الجدد وجهود خفض التكاليف. وعلاوة على ذلك، فقد حقق قطاع السلع الكويتية أرباحا بنسبة 20% بسبب ارتفاع أسعار السلع.

السعودية

شهدت السعودية ارتفاعا بنسبة 7% في إجمالي أرباحها خلال النصف الأول من 2017، وذلك نتيجة لزيادة إيرادات قطاع السلع والاتصالات 13% و12% على التوالي. وعلى الرغم من انخفاض أرباح القطاع المصرفي 2%، شهد مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وحدهما في المملكة نموا في الأرباح بنسبة 8% و14% على التوالي. وكان قطاع الإنشاءات هو الأكثر تضررا، حيث انخفضت الأرباح 61% نتيجة لتراجع دورة السيولة النقدية، مما أدى إلى خسائر كبيرة.

الإمارات

انخفضت الأرباح الإجمالية للإمارات 2% خلال النصف الأول. وعلى الرغم من ارتفاع أرباح البنوك الإماراتية 1% خلال النصف الأول، إلا أن القطاعين الرئيسيين الآخرين، وهما قطاعا الاتصالات والعقارات، قد سجلا انخفاضا في الأرباح بنسبة 7% و37%.

قطر

شهدت جميع القطاعات في قطر، باستثناء قطاع المصارف، انخفاضا في أرباحها خلال النصف الأول، حيث شهد قطاعا الاتصالات والسلع، بالإضافة إلى القطاع المالي، انخفاضا 26% و32% و17% على التوالي. بينما شهد القطاع المصرفي ارتفاعا 1% في الأرباح مدفوعا بالأداء الجيد لبنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي.المصدر: رويترز إيكون، أبحاث «المركز»