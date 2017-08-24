أعلن البنك التجاري الكويتي اختتام المسابقة التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي تم إطلاقها عبر صفحة البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اختيار عشرة رابحين للفوز بتذكرتين VIP من غراند سينما لكل فائز.

وقد اختار البنك 5 رابحين من الشباب الذين شاركوا في تلك المسابقة عبر صفحة البنك على موقع انستغرام، حيث كان السؤال «ما الحد الأدنى للعمر لفتح حساب @Tijari للشباب؟» وكانت الإجابة الصحيحة هي 14 سنة، كما اختار البنك 5 رابحين من الشباب الذين شاركوا في تلك المسابقة عبر صفحة البنك على موقع سناب شات SnapChat، حيث كان السؤال «ما لونا بطاقة

@Tijari للشباب» وكانت الإجابة الصحيحة هي اللون الأخضر والبرتقالي.

جدير بالذكر انه يتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة استثمار طاقات الشباب وإمكاناتهم وإبداعاتهم ودعمهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتطوير وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

ومن المعروف ان حساب @Tijari للشباب هو حساب توفير مخصص للعملاء الذين تتراوح أعمارهم من 14 حتى 24 عاما ويهدف إلى مساعدتهم في بناء مستقبلهم ومد يد العون لهم للنجاح في تحقيق أهدافهم.

والبنك التجاري الكويتي يعد عملاءه بتقديم مزيد من المفاجآت السارة لهم في المستقبل تقديرا لثقتهم الدائمة في البنك ومنتجاته وخدماته المصرفية.