أطلقت «طيران الجزيرة»، شركة النقل الجوي الكويتية الرائدة إقليميا ودوليا، عرض «يوم الجمعة المميز»، وهو عرض أسبوعي حصري لمكافأة عملائها الذين يقومون بإجراء الحجوزات عبر الإنترنت.

ويمنح العرض كل مسافري «طيران الجزيرة» من الكويت كل يوم جمعة فرصا حصرية، تذاكر مخفضة للوجهات الشهيرة المختارة من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تحديثه.

ويبدأ العرض يوم الجمعة في 25 أغسطس، ويسري بين الساعة 12:01 منتصف الليل وحتى 11:59 مساء.

الوجهات هذا الأسبوع ستكون من الكويت إلى: باكو، إسطنبول وشرم الشيخ.

وتم تصميم الموقع الإلكتروني الجديد للشركة، وفقا لأعلى معايير التجارة الإلكترونية التي توفر تجربة تصفح شخصية مع كل كبسة زر، وتتيح خيارات سهلة للتصفح وإجراء عمليات الحجز من خلال 4 خطوات بسيطة، وتطوير البحث عن الرحلات، وخدمات تسجيل الدخول إلكترونيا، والعديد من المميزات الإضافية.

وشجعت الشركة المسافرين على الاستفادة من عروض «يوم الجمعة المميز» الحصرية عن طريق الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الجديد (www.jazeeraairways.com).