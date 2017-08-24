نظمت هينو موتورز - الشرق الأوسط مؤخرا في دبي «الملتقى الإقليمي لمدراء 3 إس 2017» الذي كان بمنزلة تجمع لموزعي المنطقة.

وشكل الملتقى منصة للقاءات التفاعلية بين الموزعين وفرصة ممتازة للنقاشات مع الموكلين.

وقد شارك فريق شركة بحرة التجارية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة والموزع المعتمد لهينو في الكويت، في الحفل، بقيادة مدير عام شركة بحرة التجارية حمزة ملكاندي، بالإضافة الى أعضاء اقسام مبيعات، خدمة وقطع غيار هينو.

وكان الحدث الأهم خلال الملتقى تكريم الموزعين المتميزين بأدائهم خلال عام 2016 من قبل هينو موتورز، حيث فازت شركة بحرة التجارية بثلاث جوائز للتميز في أعمالها وعملياتها المدعومة بأدائها القوي.

وكانت الجوائز هي: افضل نمو في المبيعات، افضل قسم خدمة، وافضل قسم قطع غيار.

وعبر بدر مساعد الساير، مدير الأعمال في مجموعة الساير القابضة، عن سعادته بحصاد هذه الجوائز المميزة وقام بالثناء على جهود فريق هينو وشركة بحرة التجارية لتحقيق هذا الإنجاز العظيم.

وقد قام ملكاندي بتسليط الضوء على إنجازات شركة بحرة التجارية، وحث فريق هينو على الحفاظ على جهود الفريق العظيمة والعمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وهنأ ايشيرو هيسادا، مدير أول المبيعات الخارجية ودعم التسويق في هينو موتورز، جميع الفائزين لأدائهم المتميز، مؤكدا لهم حصولهم على الدعم الكامل من فريق هينو للمحافظة على هذا النجاح.

وقام يوشيهيرو كوياما المدير التنفيذي، هينو موتورز - الشرق الأوسط، بتنسيق برنامج الملتقى، وأشاد بروح التعاون لدى المشاركين واتباعهم للنهج القائم على المبادرة والسبق في العمل.