البنك أطلق مسابقة تتوج فائزاً أسبوعياً بـ 100 دينار

نظرا للنجاح الذي حققته الحملة الأولى ما بين بنك وربة وشركة أعيان أوتو، إحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التشغيلي للسيارات في الكويت، والمتعلقة بتمويل أحدث الموديلات من السيارات بدون دفعة مسبقة وبنفس سعر الكاش، يعيد كلا الطرفين تعاونهما في حملة جديدة تشمل تشكيلة أكبر من موديلات السيارات المرغوبة من قبل العملاء وبنفس آلية التسديد.

وتأتي هذه الحملة من ضمن الحلول المصرفية الرائدة التي يطلقها بنك وربة - أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار في الكويت، والتي صممت لتناسب احتياجات عموم شرائح المجتمع وتقدم فرصة رائعة لكل من يرغب باقتناء أحدث أنواع السيارات، سواء كانوا من عملاء بنك وربة أو غير عملائه، بدون أي دفعه مالية أولية، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر، ما يضفي مزيدا من السهولة والمرونة على الأفراد الراغبين باقتناء أحدث أنواع السيارات عن طريق أقساط شهرية مريحة ومرنة.

جدير بالذكر أن الحملة الأولى قد ضمت كل من سيارة فورد اكسبلورر (موديل 2016) والتي يمكن الحصول عليها بسعر تنافسي وبخصم مميز في حال قرر العميل تمويلها عن طريق بنك وربة، بالإضافة الى سيارة كيا أوبتيما (موديل 2017) والتي يقدمها البنك من خلال خطة تمويلية تمتد على 3 سنوات يتمكن العميل من خلالها من تملك هذه السيارة بسعر الكاش، حيث ان كلا من السيارتين لم يسبق استخدامها من قبل.

وحاليا، تضم الحملة الجديدة كل من السيارات التالية: كيا كارنفال (موديل 2015)، نيسان التيما (موديل 2015)، ميتسوبيشي لانسر (موديل 2015)، تويوتا كامري (موديل 2015)، نيسان باثفايندير (موديل 2015)، هوندا أكورد (موديل 2015) وفورد إيدج (موديل 2014).

جميع هذه السيارات إذا ما اختار العميل تمويلها عن طريق بنك وربة فسيتمكن من الحصول عليها بسعر الكاش وعلى فترة سداد تمتد لغاية 4 سنوات مع إمكانية تأجيل الدفع في الأشهر الثلاثة الأولى منذ بدء عقد التمويل.

وكما أطلق بنك وربة عبر مختلف قنوات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له بالتعاون مع أعيان أوتو مسابقة أسبوعية في كل يوم خميس ولمدة شهر تمكن الرابح من الحصول على 100 دينار ليتم تتويج أربعة فائزين في نهاية هذه المسابقة.

وعن آليتها وطريقة المشاركة فيها، فكل ما يتعين على المتابع لقنوات التواصل الاجتماعي لحسابات بنك وربة فعله سواء كانوا من عملاء بنك وربة أو غير عملائه متابعة حساب بنك وربة على الانستغرام (@WARBA_BANK) حيث سيتم تغطية العروض الخاصة من أعيان أوتو وطرح أسئلة حولها لتتيح للمتابعين الإجابة عنها بشكل صحيح والدخول في القرعة والفوز بـ 100 دينار.

هذا، وتم الإعلان عن الفائز بالقرعة الأولى التي أجريت يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، وهو محمد سليمان أحمد هارون.