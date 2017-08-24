جاليجان: الحملة لاقت نجاحاً كبيراً وحققت أصداء واسعة بين العملاء

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 130 فائزا محظوظا خلال 130 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12 الف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني مازالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب الثالث عشر كل من: وجيهة حسين حسن خاجه، مبارك عايض عايد الرشيد، مريم جعيلان علي العازمي، عبد اللطيف نادر صالح مسري، هدى صالح العلاية، عائشة محمد عبد اللطيف الملحم، عبدالرحمن طليحان عكاش العنزي، علي ناجي سليمان الجاسم، عبدالله غنام شريد الشقيحي المطيري، محمد مرزوق ناصر العجمي.

وقد صممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب، ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينار، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12 الف دينار كما شملت الحملة 13 سحب أسبوع ربح فيها 130 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: «أن حملة (امسح واربح) لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها».

وأوضح أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5.000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.