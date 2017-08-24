250 ألف دينار تحقق حلم العمر للفائز بالجائزة الكبرى

أجرى البنك الأهلي المتحد أمس السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 25 الف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد: «إننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا».

وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول نعيمة أحمد ابراهيم على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 الف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح كالتالي: خالد نزهان الشمري، حسن صالح الصادق، عبدالحميد حسين دشتي، عبدالله سعود عويد، فهد أحمد البناي، مطلق العتيبي، محمد محمد عبدالخالق، منى العازمي، أمل عبدالمحسن البابطين، حوراء أحمد إبراهيم، منيرة عبدالمحسن أبا الخيل، علي عامر، طارق جمال الدين، بدر صالح العنزي، غالب الراشد، ليلى بهبهاني، تهاني جابر، شاندانا أجيرتون، حسن محمد حسين، اسامة زغلول وهبة، نور الخليفة، حمدي حسن محمد، ابتسام علي عبدالله، مصطفى يعقوب يوسف، جاسم علي جاسم.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد علي الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

وأضاف البنك: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد».