الباكر: لطالما كانت براغ وجهة مفضلة لدى مسافرينا

ريهور: نتوقع للخط الجوي الجديد أن ينقل ما يصل إلى 90 ألف مسافر سنوياً

استضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر مؤتمرا صحافيا في فندق هيلتون براغ بمناسبة وصول أول رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى العاصمة التشيكية براغ.

وتناول الباكر خطط التوسع للناقلة القطرية والتزامها نحو توفير تجربة سفر فريدة لجميع المسافرين على متن رحلاتها.

وأكد أن «القطرية» ملتزمة بجلب المزيد من الزوار من شتى أنحاء العالم إلى مدينة براغ وتعزيز الحركة السياحية في هذه الوجهة الأوروبية الشهيرة.

وقال الباكر خلال المؤتمر الصحافي: «لطالما كانت براغ وجهة مفضلة لدى مسافرينا الذين عبروا عن رغباتهم بالسفر إليها، حيث قمنا بالاستجابة لهذه الرغبات بتشغيل رحلة يومية من مقر عملياتنا في الدوحة إلى مدينة براغ».

وأضاف: «يسعدنا دعم الحركة السياحية في جمهورية التشيك والعمل على تعزيزها عن طريق نقل المزيد من المسافرين من شتى دول العالم لزيارة هذه المدينة الجميلة».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مطار براغ فاكلاف ريهور: «نتوقع للخط الجوي الجديد بين مطار فاتسلاف هافيل في مدينة براغ ومطار حمد الدولي في الدوحة أن ينقل ما يصل إلى 90 ألف مسافر سنويا».

وتعد مدينة براغ واحدة من المدن الأكثر جذبا للزوار في أوروبا بفضل تاريخها الغني وثقافتها الرائعة ومبانيها الجميلة. وتستمر «القطرية» بتوسعة شبكة وجهاتها في أوروبا الشرقية مع إعلانها عن تدشين رحلاتها إلى كييف في أوكرانيا الأسبوع القادم.

وقامت الناقلة بإطلاق رحلاتها إلى سكوبيه الشهر الماضي لتؤكد جهودها في افتتاح المزيد من الوجهات ونقل المزيد من المسافرين إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة.

وسوف تقوم «القطرية»، الفائزة بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017، بإضافة العديد من الوجهات خلال عامي 2017 و2018، بما في ذلك أبيدجان في ساحل العاج وأكرا في غانا وكانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي ويو تاباو في تايلند وشيتاغونغ في بنغلاديش وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية ومومباسا في كينيا وغيرها الكثير.

وتسير «القطرية» طائرة من طراز إيرباص A320 لخدمة الرحلات اليومية الجديدة إلى براغ، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و120 مقعدا في الدرجة السياحية.

وأضافت «القطرية» المزيد من الرحلات مؤخرا إلى عدد من الوجهات المهمة بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الوجهات، حيث زادت من عدد الرحلات إلى موسكو إلى 21 رحلة أسبوعيا، وزادت أيضا عدد الرحلات إلى سريلانكا إلى خمس رحلات يوميا، وإلى رحلة يوميا إلى هانوي وإلى 10 رحلات أسبوعيا إلى هو تشي منه وإلى رحلة يوميا إلى كرابي.